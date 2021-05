Sono quasi ufficiali i giudici di X Factor 2021. Chi ci sarà alla guida delle quattro squadre? La novità più rilevante di questa edizione riguarda il cambio al vertice: cambia il conduttore del programma.

Dopo il sofferto addio di Alessandro Cattelan, al timone del talent show di casa Sky per 10 edizioni, è Ludovico Tersigni il volto di colui che lo sostituirà alla guida.

E la novità più rilevante dell’edizione 2021 di X Factor sarà appunto questa. Nessun cambiamento sembra infatti essere in programma in giuria. Dovrebbero essere riconfermati i quattro giudici della scorsa edizione, ovvero Mika, Emma, Manuel Agnelli e Hell Raton.

Stando a quanto apprende Adnkronos, la produzione di Sky Uno sarebbe sul punto di riconfermare la giuria dell’edizione 2020 per concentrare tutte le novità sull’arrivo del nuovo conduttore. Gli occhi, del resto, almeno per le prime puntate in diretta, saranno tutti puntati sulla new entry: l’attore romano Ludovico Tersigni, noto per aver recitato nella serie Netflix di grande successo, Skam Italia.

In attesa di ulteriori aggiornamento sull’effettiva conferma dei quattro giudici di X Factor 2021, è già certo che le puntate registrare si terranno a Roma. Stiamo parlando di quelle introduttive che precedono i Live Show e che, anche stavolta, verranno registrare a Cinecittà. Anche l’edizione 2021 di X Factor, infatti, come la precedente, si troverà a fare i conti con la pandemia da Coronavirus e dovrà necessariamente scenderci a patti.

Per lap fase dei Live Show, che partirà nel mese di ottobre, invece, forse potremmo tirare un sospiro di sollievo. Sconosciuta la sede dei Live Show ma sicura la partecipazione del pubblico, come per le edizioni precedenti.

il vincitore di X Factor 2021 prenderà il testimone dalla vincitrice in carica: Elisa, ovvero Casadilego.