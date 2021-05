Scatta ufficialmente dal 3 giugno la prenotazione libera del vaccino Covid, senza particolari vincoli di età. Ogni regione avrà modo di gestire il tutto in modo indipendente, mettendo a disposizione della popolazioni specifici sistemi per fissare l’appuntamento prima della convocazione. A tali strumenti, poi, verrà aggiunta anche la possibilità di presentarsi liberamente presso determinati centri. Ovviamente in fasce orarie prestabilite e per composti specifici, fino ad esaurimento di disponibilità delle dosi. Almeno stando a quanto raccolto fino ad oggi.

Cosa sappiamo sull’avvio dal 3 giugno della prenotazione vaccino Covid libera

Solo nei prossimo giorni, infatti, capiremo come le singole regioni decideranno di gestire il tutto, probabilmente con prenotazioni che scatteranno dal 3 giugno. Possibile che le scelte strategiche dipendano dalle scorte che verranno loro assegnate nelle prossime ore. Ecco perché al momento abbiamo solo questo riferimento temporale a nostra disposizione, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di ciascuna area. Un po’ come avvenuto in Campania nei mesi scorsi, come vi abbiamo riportato con un altro pezzo.

Un altro chiarimento importante per tutti coloro che vogliono procedere con la prenotazione libera dal 3 giugno per la somministrazione del vaccino Covid, poi, consiste nel fatto che non si potrà scegliere il composto al quale sottoporsi. Un’eccezione, in questo senso, dovrebbe esserci con la fascia 12-15 anni, cui dovrebbe essere riservato il prodotto Pfizer, mentre negli altri casi si ragionerà in base alle disponibilità. Fatta eccezione, naturalmente, per particolari quadri clinici del vaccinato.

Insomma, nelle prossime ore ciascuna regione si attiverà per fornire ai cittadini comunicazioni chiare sulla prenotazione libera che ci sarà dal 3 giugno. In questo modo, infatti, tutti potranno mettersi in coda in attesa della chiamata da parte dell’ASL (presumibilmente). Vi faremo sapere appena ci saranno riscontri più espliciti sotto questo punto di vista, in modo da non farsi trovare impreparati.