Ci siamo praticamente, cosa cambia dal 1 giugno ossia dalla giornata di domani con l’inizio del nuovo mese? Quali sono le nuove regole relative alla consumazione al bar, ai ristoranti, magari alla fruizione degli eventi sportivi live e ancora il tanto chiacchierato coprifuoco? Il dado è tratto per una nuova fase della pandemia, finalmente contrassegnata da un drastico calo dei contagi in Italia come in buona parte del resto del mondo.

Bar e ristoranti

Cosa cambia dal 1 giugno per la ristorazione in generale? Si concretizza finalmente la svolta tanto attesa ossia la possibilità di consumare i pasti nei ristoranti anche al chiuso: naturalmente dovranno essere mantenute le distanze tra i tavoli e i commensali ma non ci sarà più l’obbligo assoluto di sostare solo all’aperto. Altra conquista anche per i bar: più nello specifico si potrà tornare a consumare il proprio caffè o altro direttamente al bancone.

Eventi sportivi

Dal 1 giugno cade anche un’altra importante limitazione relativa all’accesso agli eventi sportivi live. Nei palazzetti si potrà assistere alle gare, riempiendo un massimo del 25% della capienza della struttura. Sugli spalti esterni invece non si potrà andare oltre il migliaio di presenze totali.

Coprifuoco

Cosa cambia dal 1 giugno in relazione al coprifuoco? La data di inizio mese non segna anche uno spostamento in avanti del coprifuoco. Per rientrare a casa più tardi bisognerà però aspettare solo una settimana in più ossia il 7 giugno quando il limite verrà posticipato a mezzanotte. Un po’ di pazienza in più e dal 15 giugno poi proprio la regola che ci ha tenuto compagnia per tanti mesi scomparirà del tutto. Come è evidente, si sta progressivamente procedendo verso l’abolizione del gran numero di regole che ci hanno tenuto compagnia in questa pandemia. Se, come sembra probabile, i contagi continueranno a diminuite, ben presto ci sarà un ritorno più netto alla normalità.