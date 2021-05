Nuova invettiva di Corey Taylor contro la Rock And Roll Hall Of Fame. Il frontman degli Slipknot e degli Stone Sour non è nuovo alle opinioni pungenti, e questa volta l’argomento si muove intorno alle induction.

Corey Taylor contro la Rock And Roll Hall Of Fame

Parliamo di “nuova” invettiva in quanto alcuni commenti di Corey Taylor contro la Rock And Roll Hall Of Fame erano già stati fatti nel 2016, quando la voce di Wait And Bleed aveva criticato l’assenza dei Deep Purple e dei Cheap Trick, con il privilegio di nomi ben più recenti del mondo del rock.

In una recente intervista, a questo giro, Corey Taylor ha parlato ai microfoni di Lazer 103.3, format radiofonico con sede nello Iowa condotto da Andy Hall. Perché la Rock And Roll Hall Of Fame sarebbe “un mucchio di spazzatura”? Ecco la sua dichiarazione.

“Non mi interessa la Hall of Fame, perché è un mucchio di spazzatura. Non onorano nulla tranne la musica pop, in realtà, e accolgono le vere rock band solo quando devono cedere alla pressione. Hanno mancato di rispetto a così tante band in passato mettendone altre prima di quelle che effettivamente lo meritavano, che probabilmente farei come i Sex Pistols”.

I fan degli Slipknot, come dice Taylor, non vivono la vita sperando che la band di Des Moines compaia tra le induction. Ma che c’entrano i Sex Pistols?

L’esempio dei Sex Pistols

Per i Sex Pistols la Rock And Roll Hall Of Fame è una “macchia di pis**o“. Parole che siamo abituati a sentire a John “Johnny Rotten” Lydon e che quest’ultimo usò in una lettera del 2006.

In quell’anno la band britannica era stata inserita nelle induction e venne invitata a partecipare alla cerimonia. Johnny Rotten rifiutò e nella lettera di rifiuto scrisse: “Non siamo le vostre scimmiette”. La lettera di dissenso e vetriolo venne letta ad alta voce da Jann Wenner, co-fondatore di Rolling Stone.

Citando l’esempio di Johnny Rotten e dei Sex Pistols, quindi, la posizione di Corey Taylor contro la Rock And Roll Hall Of Fame si fa più chiaro: di fatto si tratta di una facciata, con artisti iconici che non sono ancora stati inseriti nella lista.