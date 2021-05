Ripartono i concerti di Diodato per l’estate 2021. Il cantautore di Fai Rumore torna sul palco per incontrare nuovamente il suo pubblico. Diodato, infatti, è stato tra i primi artisti italiani ad esibirsi dal vivo nell’estate 2020 in location inedite in pieno lockdown. Nelle ultime ore sono state annunciate le prime date per la stagione entrante.

Concerti di Diodato per l’estate 2021

I concerti di Diodato per l’estate 2021 culmineranno con la serata all’arena di Verona del 19 settembre, la prima volta del cantautore presso la prestigiosa location. La voce di Che Vita Meravigliosa ha riferito che gli spettacoli saranno un’occasione per “incontrarsi, guardarsi negli occhi e, finalmente, tornare a cantare insieme”.

Sul palco insieme a Diodato suoneranno Rodrigo D’Erasmo al violino, Greta Zuccoli alla voce, Beppe Scardino al sax baritono e ai fiati, Stefano Colosimo agli ottoni, Andrea Bianchi alle chitarre, Alessandro Commisso alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso e Lorenzo Di Blasi alle tastiere.

Le date

Ecco le date ufficiali dei concerti di Diodato per l’estate 2021:

15 luglio PISTOIA – Pistoia Blues

Tutti gli eventi si terranno nel rispetto delle norme anti Covid. I biglietti sono disponibili presso la piattaforma TicketOne. Con i concerti di Diodato per l’estate 2021 arriva un’ulteriore conferma della riapertura della stagione dei live, fortemente compromessa nel 2020 dalla pandemia del Covid-19 e con le restrizioni dovute alla gestione dell’emergenza. Numerosi artisti hanno affiancato le proteste dei lavoratori dello spettacolo per la cattiva gestione dei ristori.

Il successo della campagna di vaccinazione sta facendo sì che gli artisti riprendano la loro attività dal vivo per poter incontrare i loro artisti preferiti e sfogare tutta la frustrazione provata nell’ultimo anno per colpa del mostro invisibile. I concerti di Diodato per l’estate 2021 si uniscono ai tour di tanti altri cantanti che troppo a lungo hanno posticipato il ritorno sul palco a seguito del persistere della pandemia del Coronavirus.