Cambia il pomeriggio di Canale5 con l’arrivo del cast e dei personaggi di Mr Wrong Lezioni d’Amore, la nuova serie tv turca in onda su Canale 5 da oggi, lunedì 31 maggio dalle 14.45. A tenere in mano le redini dello show due volti noti del pomeriggio estivo della rete ammiraglia Mediaset ovvero Can Yaman e Özge Gürel l’amata protagonista di Cherry Season e Bitter Sweet. Proprio quest’ultima serie ha permesso il lancio in Italia di Can Yaman lo stesso che poi ha preso posto nel pomeriggio di Canale5 con DayDreamer Le ali del sogno che ci è conclusa venerdì.

Mr. Wrong – Lezioni d’amore: trama e cast

Cast e personaggi di Mr Wrong Lezioni d’Amore portano in tv la giovane e bella Ezgi, sfortunata in amore, che ha perso le speranze di poter incontrare il suo Mr. Right, l’uomo dei suoi sogni. Poi conosce Özgür, suo vicino di casa e donnaiolo incallito, quindi un Mr. Wrong, e le sue certezze vacillano. Ezgi e Özgür stringeranno un accordo mentre lei dovrà fingersi la sua fidanzata, lui ricambierà con alcuni consigli su come conquistare un uomo. Tra i due nascerà un’immediata attrazione e a quel punto non mancheranno esilaranti colpi di scena.

Özgür è interpretato da Can Yaman mentre Ezgi è interpretato da Özge Gürel. Nel cast ci sono anche Anıl Çelik, Fatma Toptas, Serkay Tütüncü, Gurgen Oz, Sarp Can Koroglu, Cemre Gumeli, Lale Basar.

Nella prima puntata di Mr Wrong Lezioni d’Amore in onda oggi, 31 maggio, Ezgi, event planner, organizza la festa a sorpresa per il compleanno del suo ragazzo e in quell’occasione scopre che lui la tradisce. A distanza di tre mesi non lo ha ancora dimenticato ed ha la testa fra le nuvole e così avrà un incidente con l’auto aziendale e finisce con l’essere licenziata. A piedi e senza lavoro, litiga con un affascinante sconosciuto per un taxi e subito dopo il suo ex, Soner, la obbligherà a lasciare il loro appartamento.

La serie in Turchia è andata avanti per 14 episodi e poi tagliata nonostante i buoni ascolti e anche le proteste dei suoi protagonisti, Can Yaman in primis. Alla fine in Italia sembra che Mr Wrong andrà in scena con oltre 40 puntate che da martedì 14 giugno potrebbe andare anche in prime time.