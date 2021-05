Cast e personaggi di Love Is in The Air prenderanno da oggi, 31 maggio, il posto che era occupato dall’esilarante storia di Can e Sanem in DayDreamer Le ali del sogno. Secondo i bene informati sembra proprio che, se tutto andrà come previsto, sarà proprio questa la serie del futuro visto che c’è già una prima stagione completa e dal 9 giugno in Patria prenderà il via già la seconda (che potrebbe andare in onda il prossimo anno in Italia), ma sarà davvero così? Ancora è presto per dirlo ma alla fine sembra che la risposta arriverà da oggi visto che la serie farà il suo debutto.

Cast e personaggi di Love Is in The Air

Cast e personaggi di Love Is in The Air non sono molto noti e non possono contare sull’aiuto di personaggi noti come Ozge Gurel o Can Yaman (che debutteranno con la nuova Mr Wrong alle 14.45 proprio oggi) ma potranno farlo sulla storia che è sicuramente romantica e struggente a cominciare dal primo incontro di Eda, aspirante architetto paesaggista, e Serkan Bolat, ricco imprenditore reo di aver distrutto il suo sogno cancellando i fondi per la borsa di studio che le avrebbe permesso di studiare in Italia.

I due protagonisti principali sono interpretati da Hande Erçel (Eda Yıldız) e Kerem Bürsin (Serkan Bolat). che adesso fanno coppia fissa anche nella vita, a loro si aggiungono la già nota Neslihan Yeldan (Aydan Bolat) e poi ancora Evrim Doğan (Ayfer Yıldız), Anıl İlter (Engin Sezgin), Çağrı Çıtanak (Ferit Şimşek), Elçin Afacan (Melek Yücel), Başak Gümülcinelioğlu (Pırıl Baytekin Sezgin), Alican Aytekin (Seyfi Çiçek) Sarp Bozkurt (Erdem Şangay), İlkyaz Arslan (Leyla Haktan) e Sinan Albayrak (Kemal Özcan).

La trama della prima puntata di Love Is in The Air in onda oggi, 31 maggio, rivela che Eda, dopo aver scoperto della borsa di studio, non si arrende e durante una conferenza all’università, affronta Serkan. Furiosa e amareggiata, Eda si reca nel parcheggio dell’università e decide di vandalizzare l’auto di Serkan, pensando di non essere vista. Il giovane imprenditore, protetto dai vetri oscurati della sua auto, assiste a tutta la scena e al momento opportuno apre lo sportello ed inveisce contro la ragazza. A quel punto lei, in un impeto di rabbia, afferra un paio di manette dalla macchina di Serkan e decide di ammanettarsi a lui. Adesso dovranno partecipare ad un incontro… mano nella mano.