Il debutto di Intergalactic su Sky Atlantic il 31 maggio segna l’arrivo della prima serie sci-fi targata Sky Original, in esclusiva su Sky e NOW. Frutto della penna di Julie Gearey (Diario di una squillo perbene), che ne è anche showrunner, Intergalactic è un racconto tutto al femminile in otto capitoli di un viaggio in un inquietante futuro devastato dai cambiamenti climatici, in cui sulla Terra è rimasto ben poco: si è salvata dal disastro ecologico solo New London, una nuova città costruita sui resti della vecchia capitale ormai abbandonata.

Nell’ambientazione apocalittica di Intergalactic su Sky Atlantic si fa largo Ash Harper (l’esordiente Savannah Steyn), una coraggiosa giovane poliziotta alla guida di una flotta galattica. Motivata, leale e brillante, è diventata la poliziotta del cielo per le autorità del Commonworld. Nata nell’establishment, è figlia di Rebecca (Parminder Nagra), capo della Sicurezza Galattica, e Yann (Hakeem Kae-Kazim), ex pilota del Commonworld che morì in azione quando lei aveva appena tre anni (o almeno questo le è stato detto). La vita di Ash Harper viene sconvolta quando, da innocente, è accusata di aver commesso alto tradimento e mandata in esilio in una lontana colonia carceraria. Le compagne di reclusione di Ash, nel corso di un ammutinamento, assumono il controllo della nave che le sta portando in prigione: dopo aver ucciso l’equipaggio, la criminale Tula Quik (Sharon Duncan-Brewster) è intenzionata a raggiungere il mondo libero – Arcadia – e Ash si rivela l’unica in grado di condurre tutto il gruppo in questa fuga verso una galassia lontana. Un viaggio che porterà Ash a rivalutare le sue certezze, a scoprire i segreti dell’universo e della sua stessa famiglia e a considerare che le sue compagne di fuga potrebbero aver violato la legge ma anche essere dalla parte giusta della storia.

Nel cast di Intergalactic su Sky Atlantic anche Eleanor Tomlinson, nei panni della tossicodipendente Candy, Thomas Turgoose come la guardia carceraria Drew, Natasha O’Keeffe nei panni dell’enigmatica e potente prigioniera politica dott.ssa Emma Grieves, Oliver Coopersmith come un affascinante ma furbo pirata spaziale, Imogen Daines come la spericolata cyber hacker Verona Flores, insieme all’esordiente ​​Diany Samba-Bandza nei panni di un automa dai sentimenti umanissimi e Craig Parkinson, interprete del Leader del governo del Commonworld dott. Lee.

































Prodotta da Paul Gilbert e Serena Thompson per Sky Studios, Intergalactic su Sky Atlantic è diretta da Kieron Hawkes, già regista di Fortitude, Power e Strike, e prodotta da Nick Pitt, già dietro i successi di Black Mirror e Misfits.