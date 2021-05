Nell’ultimo giorno di maggio, in concomitanza con l’inizio di una nuova settimana, ci sono un paio di offerte Amazon davvero interessanti per gli amanti di fitness tracker e smartwatch. Le due promozioni riguardano due dispositivi agli antipodi per valore commerciale ma egualmente funzionali e pure tanto gettonati, ossia la Xiaomi Mi Band 6 e l’Apple Watch SE:

Si parte dalla promozione per la Xiaomi Mi Band 6 lanciata proprio in questa primavera del 2021. Il costo di listino della soluzione di 44,90 euro inizia decisamente ad essere un lontano ricordo. Il prodotto in verina oggi in effetto non costa più di 40,75, naturalmente senza costi di spedizione e con consegna in arrivo dal prossimo 22 giugno. Il modello attuale, rispetto al suo predecessore, può fare affidamento su un display più grande, la funzione di saturimetro e ancora un numero complessivo di 30 tipologie di allenamento diversi monitorabili. Insomma, per gli amanti del fitness e del benessere, la soluzione è da prendere seriamente in considerazione.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Affiancata all’offerta Amazon più che smart della Xiaomi Mi Band 6 c’è anche quella per l’Apple Watch nella variante SE (GPS, 44 mm). Il prezzo attuale di listino di 339,00 euro è stato ribassato fino a 319,55 euro. Per essere precisi anche l’esemplare da 40 mm per polsi più delicati è in promozione a 309 euro. La consegna del pacco sarà immediata, anche tra domani o mercoledì sulla base del momento di acquisto effettivo. Il prodotto premium del brand di Cupertino, grazie alla tecnologia GPS, consente di rispondere a chiamate e messaggi dall’orologio, ha un ampio display Retina OLED ed è naturalmente anche resistente all’acqua, così da tracciare qualsiasi sessione di allenamento in piscina o comunque nel caso di sport acquatici.

Le promozioni fin qui esaminate saranno attive fino ad esaurimento scorte alle condizioni riportate in questo lunedì 31 maggio. Non si escludono, per entrambi i dispositivi, nuovi ribassi nei primi giorni di giugno.