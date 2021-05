Si intitola Ben: Respira il documentario su Benji Mascolo di Amazon Prime Video. La data di uscita non è ancora stata resa nota: potrebbe arrivare sul finire del 2021 oppure nei primi mesi del 2022. Quel che è certo è che Benji Mascolo ci sta già lavorando da un po’, è il progetto top secret del quale solo oggi viene svelato qualche dettaglio in più.

Noto per aver fatto parte del duo Benji & Fede, con Federico Rossi, Benji Mascolo si presenta al pubblico da solita con lo pseudonimo di B3N e ha già rilasciato il suo album d’esordio. Sulle pagine di gossip è arrivato per la storia d’amore con l’attrice di fama mondiale Bella Thorne, alla quale ha di recente chiesto di sposarlo.

Si è trasferito da Modena all’America per vivere con la sua amata e la loro storia fa sognare i fan. Ora la storia di Benji Mascolo arriverà su Amazon Prime Video nel documentario Ben: Respira.

“Ben: Respira è un documentario su uno dei più talentuosi giovani artisti italiani. Le sue sfide, i suoi successi e i suoi sogni”, si legge.

“Il docufilm porterà gli spettatori in un lungo viaggio attraverso la vita di Benji; dall’Italia a Los Angeles e New York, partendo dall’esperienza traumatica della malattia e scoprendo le sue ambizioni, gli ostacoli che ha incontrato nella sua scalata verso il successo e la sua determinazione e forza di volontà per superarli; oltre alle sue relazioni più profonde e ai suoi valori: l’amicizia, la famiglia, l’amore”, le prime anticipazioni disponibili in rete sul documentario che svelerà i retroscena della vita di Benji attraverso affetti, amori e famiglia.

Non mancheranno lunghi capitoli dedicati alle amicizie, in primis quella con Federico Rossi – l’altrà metà del duo Benji & Fede.