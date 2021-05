L’attesissimo Amazon Prime Day è ormai alle porte, questa è l’occasione giusta per scegliere il vostro smartwatch preferito a prezzi bassi, anche se stiamo per parlarvi di profili decisamente alti, che poco c’entrano con il risparmio. Gli appassionati di motori, special modo del marchio Bugatti, potrebbero lasciarsi sedurre dalla novità: il noto brand automobilistico francese ha recentemente annunciato tre indossabili di lusso realizzati in collaborazione con VIITA (non proprio economici). Insomma, si tratta di un connubio perfetto di eleganza e sportività: i 3 wearable hanno anche nomi abbastanza lunghi per omaggiare le famose tre hypercar Bugatti (Chiron Pur Sport, Divo e Voiture Noire). Ecco, quindi, nascere Bugatti Ceramique Edition One Pur Sport, Bugatti Ceramique Edition One Le Noire e Bugatti Ceramique Edition One Divo.

I 3 nuovi e speciali orologi intelligenti Bugatti, realizzati in partnership con l’azienda austriaca VIITA Watches (che confeziona smartwatch di fascia alta) vantano materiali costruiti rigorosamente a mano, ciascuno caratterizzato da design particolarmente curati. L’azienda offre la possibilità al cliente di personalizzare il proprio wearable, scegliendo il cinturino in gomma oppure in titanio utilizzato già per la cassa. La ghiera, d’altro canto, è realizzata in una ceramica in grado di resistere ai graffi, incisa tramite CNC. Oltre al lusso, gli smartwatch Bugatti sono dotati anche di diverse funzionalità, garantendo, ad esempio, più di 90 modalità di allenamento e suggerimenti, GPS integrato, misurazione del battito cardiaco, monitoraggio dei livelli di ossigenazione nel sangue (SpO2) e del livello di stress grazie al VO2Max.

I nuovi Bugatti-VIITA, che ricordiamo essere Bugatti Ceramique Edition One Pur Sport, Bugatti Ceramique Edition One Le Noire e Bugatti Ceramique Edition One Divo, sfoggiano un display rotondo a LED (con risoluzione di 390 x 390 pixel) protetto da un vetro in zaffiro ed includono una batteria da 445mAh che garantisce un’autonomia di 14 giorni. Il sistema operativo adottato è quello proprietario di VIITA Watches. I tre wearable sono molto costosi: il prezzo consigliato di listino è di 1.239 euro. C’è possibilità, però, di acquistarli in pre-ordine su ‘Kickstarter’ al costo di 899 euro.