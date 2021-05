A differenza delle prime due stagioni, Virgin River 3 punterà a conquistare il pubblico di Netflix in estate: il drama romantico basato sui romanzi rosa di Robyn Carr debutterà con la nuova stagione prima del previsto, come annunciato dal cast in una clip su Instagram

Virgin River 3 debutterà su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio streaming è disponibile, venerdì 9 luglio con 10 nuovi episodi, rilasciati in un’unica soluzione. Nella terza stagione, che parte dall’enorme cliffhanger del finale della seconda con Jack riverso sul pavimento del suo bar dopo un colpo d’arma da fuoco, ci saranno altri momenti salienti, che la sinossi ufficiale identifica come “un funerale, un incendio, un divorzio, un uragano e una nuova storia d’amore“.

Virgin River 3 punterà ancora sulla storia d’amore travagliata tra i personaggi principali, Mel e Jack: Alexandra Breckenridge e Martin Henderson tornano alla guida di un ricco cast che include anche Colin Lawrence, Benjamin Hollingsworth, Lauren Hammersley, Grayson Gurnsey, Sarah Dugdale, Zibby Allen, Marco Grazzini, Tim Matheson, Annette O ‘Toole e Chase Petriw. Inoltre sono previste altre apparizioni di Daniel Gillies, che tornerà come sempre nei flashback nei panni del fidanzato morto della protagonista. Già annunciate anche diverse new entry che andranno ad alimentare le trame innestate nelle prime due stagioni tra i boschi e le acque cristalline della remota cittadina californiana di Virgin River.

Virgin River 3 era stata rinnovata da Netflix lo scorso dicembre, quanto le riprese erano già in corso in quanto proseguite in continuità con quelle della stagione precedente. L’ultimo ciak per i nuovi episodi è stato battuto all’inizio del 2021. A differenza della prima stagione uscita nel dicembre 2019 e della seconda arrivata nel novembre 2020, stavolta Netflix ne anticipa l’uscita all’estate sperando di ottenere lo stesso riscontro che il dramma aveva avuto in un periodo forse più favorevole al genere al tipo di storia raccontata: basti pensare che, secondo le classifiche di streaming di Nielsen relative alle visualizzazioni negli Stati Uniti, nel 2020 Virgin River ha battuto perfino il fenomeno mondiale The Crown, superandola con 1,8 miliardi di minuti visualizzati a fronte degli 1,5 miliardi di minuti ottenuti dal pluripremiato period drama inglese.