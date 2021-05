Le parole di Tiziano Ferro su Laura Pausini a Radio Italia Ora raggiungono le frequenze nazionali sabato 29 maggio. Amici di vecchia data, Tiziano Ferro e Laura Pausini si conoscono ormai dal lontano 2001, quando un giovanissimo Tiziano Ferro rilasciava Xdono e Laura Pausini lo cercava per conoscerlo.

Era per Tiziano il suo singolo d’esordio che ha raggiunto un rapido successo mondiale.

Speaker di Radio Italia Ora per il secondo anno consecutivo, Tiziano Ferro ricorda quei momenti e parla anche della sua amicizia con Laura Pausini.

Tiziano Ferro su Laura Pausini dice: “Una cosa da celebrare quest’anno: aver rivisto un’amica alla quale voglio bene”. Laura lo è andato a trovare a Los Angeles, mentre aspettava l’esito dei Grammy.

Tiziano ne parla come la “donna che ha portato l’Italia nel mondo” e continua: “Laura Pausini, ti vogliamo bene, ci rendi veramente orgogliosi e rivederti è stato importante”. Tra i due fu “amore a prima vista” a Roma.

“Poi ci siamo rivisti nel mondo. Lei è stata una delle persone che mi ha guidato di più. Ricordo quando durante la promozione del mio primo album all’estero non riuscivo neanche a capire dove fossi, perché venivo da Latina e non avevo nemmeno mai preso un aereo, e mi trovavo a fare promozione nei posti più assurdi e bellissimi del pianeta, senza rendermi conto di cosa stava succedendo. Ogni tanto chiamavo Laura e le chiedevo: ‘Non so come fare’; lei mi spiegava sempre quello che avrei fatto il giorno dopo: dai programmi televisivi agli intervistatori, perché lei li conosceva già. Se non ci fosse stata Laura avrei fatto davvero fatica a trovare la strada”.

E sulla mancata vittoria ai Grammy aggiunge: “Non importa il premio, non importa la vittoria, il percorso è stato magnifico. Se c’è una donna che meritava di essere lì è proprio Laura Pausini”. Poi lancia una delle sue canzoni preferite, cantante dalla Pausini: Il Tuo Nome In Maiuscolo.