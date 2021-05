In piena frenesia da revival e reboot, HBO Max ha messo in cantiere anche una nuova versione di Gossip Girl. Dopo l’attesissima reunion di Friends e l’annunciato revival di Sex And The City, c’è un’altra operazione nostalgia già pronta al debutto: Gossip Girl debutterà negli Stati Uniti, sulla piattaforma streaming di HBO, il prossimo 8 luglio.

Lo streamer ha rilasciato il primo teaser look e i poster dei personaggi di Gossip Girl che proveranno ad attirare la generazione Z con gli stessi stilemi narrativi della serie originale, ma attualizzati nella New York City del 2021 e nell’era del dominio dei social nell’arena digitale.

In vista della premiere estiva di Gossip Girl HBO Max ha divulgato un primo teaser che mostra i nuovi personaggi di questo classico della cultura pop televisiva, trasmesso da CW tra il 2007 e il 2012. Sviluppato dallo showrunner Joshua Safran, che è stato scrittore e produttore esecutivo della serie originale, questa estensione dell’universo narrativo di Gossip Girl è ambientata ancora nell’Upper East Side di New York, ma ha per protagonista una nuova generazione di adolescenti, anche stavolta di estrazione più che benestante e iscritta nelle scuole private della città, alle prese con un nuovo misterioso fenomeno di spionaggio digitale, nove anni dopo che il sito web dell’originale Gossip Girl è stato oscurato. La serie è basata sui romanzi bestseller di Cecily von Ziegesar e sullo spettacolo originale, sviluppato da Josh Schwartz e Stephanie Savage.

Il nuovo Gossip Girl esplorerà quanto i social media siano diventati pervasivi nella vita degli adolescenti e come abbiano cambiato la stessa vita della Grande Mela. La serie è interpretata da Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak e Savannah Lee Smith, che appaiono nei poster di HBO Max dedicati a ciascuno dei loro personaggi.















I poster dei personaggi di Gossip Girl

Prodotta da Fake Empire e Alloy Entertainment in associazione con Warner Bros. Television e CBS Studios, Gossip Girl porta la firma di Joshua Safran sia nella sceneggiatura che nella produzione e vede il ritorno del costumista della serie madre Eric Daman, che fece degli outfit del cast uno dei punti forti del teen drama. Altri produttori esecutivi sono Josh Schwartz e Stephanie Savage di Fake Empire, e Leslie Morgenstein e Gina Girolamo di Alloy Entertainment. Lis Rowinski di Fake Empire è co-produttore esecutivo.