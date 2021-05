Ormai Amazon Alexa, così come i dispositivi Echo, fanno parte del nostro quotidiano, ed è giusto sapere che sarà presto in corso un esperimento su cui molti potreste non essere d’accordo. Il prossimo 8 giugno, come si apprende dalla pagina dedicata al nuovo servizio, tutti i device verranno registrati in automatico ad Amazon Sidewalk, un servizio mesh wireless che si occuperà della condivisione di una piccola parte della larghezza di banda Internet di ogni utente con i vicini di casa che non dispongono di una propria connettività (e così via, di volta in volta).

Nel sistema di Amazon Sidewalk verranno registrati, in modo predefinito, tutti i device Amazon, con l’integrazione di milioni e milioni di utenti. Amazon Sidewalk, per adesso, è disponibile solo negli Stati Uniti, ed è visto dal colosso dell’e-commerce come un’ottima opportunità di crescita, in quanto la rete condivisa contribuirà a far funzionare meglio i device, consentendo loro di restare online anche al di fuori della rete Wi-Fi domestica. Quanto al dispendio della larghezza di banda, la società fa sapere che sarà pari a 80 Kbps al massimo, ovvero 1/40 di quella impiegata per lo streaming di un video in alta definizione. Il quantitativo di dati mensili utilizzati da Amazon Sidewalk per ciascun account rientra in 500MB.

ARTICOLI CORRELATI

In ogni caso, ciascuno potrà disattivare il servizio lanciato l’app Alexa (ovviamente bisogna, però, essere al corrente del servizio), selezionando la voce ‘Altro‘ e poi ‘Impostazioni‘, individuando la voce ‘Amazon Sidewalk‘ e disattivando, infine, l’opzione. Amazon Sidewalk farà di certo discutere molto, avendo indubbiamente dei vantaggi palesi, ma chiedendo anche tanto agli utenti, preoccupati per la propria privacy e sicurezza personale. Una volta arrivato in Italia, accetterete di rendervi disponibili all’esperimento, o deciderete di disattivare subito il servizio? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box in basso.