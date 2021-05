In seguito all’ufficialità di Luciano Spalletti come nuovo allenatore del Napoli, adesso gli occhi sono puntati tutti sulle future mosse di calciomercato estivo in vista della prossima stagione del campionato di Serie A. Dall’edizione giornaliera della ‘Gazzetta dello Sport’, è emersa la nuova e probabile formazione che il tecnico toscano potrebbe schierare in campo. Secondo il quotidiano sportivo rosa, non dovrebbero esserci grandi rivoluzioni, l’unica cessione eccellente potrebbe essere quella del difensore centrale Kalidou Koulibaly. Quanto alla questione acquisti, per rinforzare la rosa, le sole novità potrebbero riguardare Emerson Palmieri, attualmente terzino del Chelsea e fresco vincitore della Champions League, tra l’altro pupillo di Spalletti, e Matìas Vecino dell’Inter, che andrebbe a sostituire Fabian Ruiz per il centrocampo.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ed il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis faranno il possibile per accontentare le richieste del tecnico ex Roma, Zenit ed Inter, così da potergli garantire una squadra completa in ogni reparto e che sia in grado di calzare le idee dell’allenatore. La conferma del 4-2-3-1 sembrerebbe quasi del tutto scontata, si tratta del modulo più utilizzato nell’ultimo periodo dalla compagine azzurra, con cui è riuscita a perseguire successi con l’ex tecnico Gennaro Gattuso (oggi della Fiorentina). L’intero organico piace molto a Spalletti, ma andrebbe leggermente limato e perfezionato. Ad esempio, sulla fascia sinistra, con la partenza dello sfortunatissimo Ghoulam, potrebbe arrivare Emerson Palmieri che potrebbe fare molto bene su quella corsia. Lo stesso discorso vale in mediana, special modo se dovesse partire Fabian.

Così la Gazzetta dello Sport ha voluto creare la formazione tipo del Napoli, che scenderà in campo la prossima stagione. In porta sarebbe confermato Alex Meret, approvato dal tecnico toscano; in difesa, qualora dovesse partire ‘K2’, la coppia di centrali sarà composta da Manolas-Rrahmani con Di Lorenzo e Palmieri sulle fasce; al centrocampo, con la probabile partenza di Fabian Ruiz, potrebbero esserci Demme e Vecino; quanto al reparto offensivo, il trio composto da capitan Lorenzo Insigne, Zielinski e Lozano andrebbe ad agire alle spalle dell’unica punta Osimhen.