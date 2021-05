JAQUELINE

JAQUELINE è una ragazza che ho già ospitato live nel mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Quando mi ha mandato il video del suo nuovo singolo “Settimo patito” mi sono collegato con lei durante WE HAVE A DREAM per farmi raccontare questa canzone estiva decisamente allegra e per scoprire qualcosa di più della sua vita. Ho avuto la conferma del valore di questa ragazza.

Per quanto riguarda RaestaVinvE e LUCA SAMMARTINO, fanno entrambi parte di questi artisti che sto scoprendo grazie al mio canale Telegram dove, oltre a postare brani musicali famosi raccontati, ho anche creato una sorta di “rivista” chiamata ASCOLTAMI! dove, nei commenti, tutti possono inserire il proprio videoclip o brano musicale. Poi scegliamo quelli con cui collegarci nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera. Li intervisto e mostro il loro video. Successivamente, come sto facendo adesso, isolo la loro partecipazione e la pubblico qui su OptiMagazine. Magari alcuni di loro si esibiranno live nel mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Su Telegram in questo momento siamo arrivati al n° 7 di ASCOLTAMI! Questo il link diretto per accedervi.

Ecco i comunicati stampa relativi agli artisti di cui pubblico interviste integrali e i loro videoclip:

Bussa all’estate con “SETTIMO PASITO”, Link spotify (MArteLabel, distribuito da Artist First), il nuovo singolo della cantautrice e musicista JAQUELINE.

Scritto da Jaqueline insieme a Davide Fraraccio, “SETTIMO PASITO” è un brano caratterizzato da un suono morbido, leggero e trascinante, ricco di sensualità e passione, ricordando, a tratti, lo scenario musicale dei balli proibiti di “Dirty Dancing”. Un POP-LATINO cantautorale con sfumature elettroniche. Un andamento che scalda facilmente l’atmosfera.

Il videoclip di “Settimo Passito” sarà disponibile il 30 Aprile su YOUTUBE, VEVO e in tutti i social.

“Settimo Pasito” è il mio ballo proibito! Caldo come il sole e fresco come una granita gelata sulla pelle. Uno sguardo sospeso, tra onde che trascinano i miei pensieri e un vecchio biglietto di sola andata per la California. Un’amore passionale e distante, che non cede mai alla paura di non credere più nei propri sogni”. Tradire le proprie certezze per qualcosa di nuovo?”

RæstaVinvE è un duo di origini pugliesi composto da Vincenzo Vescera (Vinvè), produttore e cantautore, e Stefano Resta (Ræsta), medico e cantautore polistrumentista. I due debuttano come unica ma biunivoca entità artistica con il progetto discografico di mutuo soccorso “Biancalancia”, che verrà pubblicato prossimamente. Il loro sound affonda le radici nell’alternative rock (è possibile riconoscere le influenze di alcuni artisti anglosassoni come Radiohead, Elliott Smith, Grizzly Bear), dando uno sguardo alle atmosfere indie più contemporanee e collegandosi anche ad un pop cantautorale italiano più tradizionale. Il 15 maggio 2020 esce il primo singolo estratto dall’album Biancalancia, “Non sono nato ieri”. Il 19 giugno arriva in radio il secondo singolo “Senza cuore”, il 9 ottobre è il turno di “Tequila”, per arrivare al singolo “Samurai” in uscita il 18 dicembre 2020. Il 23 aprile 2021 è il turno di “Terrazze”. Di spessore, ma ancora segreto, il feat. internazionale dei RaestaVinvE con un’artista d’oltralpe.

“SAMURAI”

IL NUOVO SINGOLO DEL DUO PUGLIESE CHE UNISCE LA VOCE E LA SCRITTURA DI STEFANO RESTA E VINCENZO VESCERA.

Una lotta che si trasforma in danza, elegante e potente a un tempo, interpreta con le immagini il singolo cantato dal duo artistico che si prepara all’uscita dell’album d’esordio “Biancalancia”, supportato da Puglia Sounds Record.

Il rumore di un piano che riparte sul manto nevoso di una notte colorata dai suoni orientali. Con questa immagine RaestaVinvè pubblica una nuova canzone d’amore dal gusto agrodolce, attingendo ancora dai brani che faranno parte dell’album “Biancalancia”. Ancora una volta il duo pugliese prova a costruire un indie senza tempo: una batteria britannica, un riff di piano sognante e qualche nota di telecaster harristoniana. L’album “Biancalancia”, di prossima uscita, vede la co-produzione di Maurizio Loffredo ed evidenzia la forte ricerca di nuove sonorità dal sapore internazionale. Intense sezioni ritmiche, tocchi rapidi di pianoforte, suoni sintetizzati e campionati alternati a strati di chitarre ipnotiche, sono il marchio di fabbrica dell’intero progetto. I RæstaVinvE non rinunciano alla poetica leggera ed autoironica della corrente indie italiana, senza però mai avvicinarsi al comune ed attuale mondo dell’home recording, volutamente low-fi.

Il progetto del duo è supportato e co-finanziato da Puglia Sounds Record 2020/2021, la nuova linea di intervento per sostenere e rilanciare il comparto musicale messa in campo da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese. Un risultato importante per un’azione, unica in Italia, pensata per accompagnare il rilancio dell’attività di artisti, operatori, etichette discografiche, produttori, accompagnano la voce dei due cantautori, che si alternano per delineare i contorni indistinguibili di un amore naufragante.

“Samurai” affonda le sue radici in un brano anglofono di Raesta, ma si smalta di note pungenti grazie alla voce di Vinvè. «Il risultato che volevamo raggiungere e che è stato assicurato da Maurizio Loffredo degli Artigiani Studio, era quello di offrire una poetica battaglia in un anno dai sapori compressi» RaestaVinvè.

Il videoclip, ancora una volta, è affidato al regista francese Giovanni Di Legami (già all’opera con “Non sono nato ieri” e “Tequila”). Girato a Metz in Francia, è interpretato da Ania Kurek e Reda Brissel e si compone di frammenti che catturano le evoluzioni di un giovane e della sua compagna in una lotta senza esclusioni di colpi da cui i due usciranno arricchiti l’uno dall’altra.

“TERRAZZE” il quinto estratto

Terrazze, un singolo quinto estratto in uscita su tutte le piattaforme con videoclip. Sembrano voler richiamare un indie pop tipico degli ultimi anni con il loro sound lo-fi, il testo diretto, schietto, e le melodie non troppo elaborate. A ben sentire però il sound appare più strutturato, i synt richiamano gli Air o gli echi di un dream pop alla Beach House. Il brano parla di terrazze, quelle romane, quelle con i tramonti mozzafiato. Quelli con la brezza tiepida che lascia respirare e consente così di perdersi in suggestioni del passato, quelli che rinnovano antichi sentimenti.

L’amore passato risvegliato dai sensi o da un gesto, quello di “tirarsi i capelli all’insù”, che vive chiaro e ci lascia un accenno di sorriso. Il brano è accompagnato da un video che racconta in maniera quasi didascalica una storia hitchcockiana, con tanto di finestre su cortili e colori Technicolor. Su quel terrazzo di San Giovanni, si celebra la nostra vita quotidiana, mai così lontana dall’essere ordinaria.

La regia del videoclip è di un giovane regista, Jacopo Ciociola, su script del duo: si sperimenta con vividi colori saturi che risuonano con il senso di appartenente immobilità del brano. I volti sono di due giovani talentuosi, Francesco Rodrigo (Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma, Nero a metà 2) e Nicoletta Di Bisceglie (Che Dio ci aiuti, Le indagini di Lolita Lobosco), insieme ad un cameo del duo RaestaVinvE.

Luca Sammartino è un cantautore, musicista, ufficio stampa e content creator musicale nato a Lodi il 19 luglio 1994.

Principali fonti di ispirazione per il suo sound ed i suoi testi sono artisti internazionali (Green Day, Oasis, The Struts e Bruce Springsteen), italiani moderni ed anni ‘60 (Rocky Roberts, Ligabue, Cremonini, Max Pezzali, Mirkoeilcane) e della vecchia scuola rock ‘n’ roll e folk (tra i tanti, Chuck Berry, Elvis, Johnny Cash e Jerry Lee Lewis).

Si appassiona della musica fin da bambino, esordendo dal vivo nel 2010 con i primi progetti da batterista.

Dal 2014 al 2017 è frontman dei RAGAS, con cui pubblica i due EP “Amore & Quant’Altro” (2014) e “I Ragazzi Fan Casino!” (2016).

Nel luglio 2017 decide di dar vita al progetto solista Luca Sammartino, pubblicando nel dicembre dello stesso anno il singolo benefico “Blu” in memoria di Giorgia Galasso, sua amica molisana prematuramente scomparsa: il progetto coinvolge l’intera comunità di Agnone (IS), seconda casa dell’artista, vendendo più di 800 copie, raccogliendo più di €9000 devoluti all’AISM e dando vita all’associazione benefica “Amici Di Blu”.

Nel maggio 2020 torna con il nuovo singolo Che Sberla!, accompagnato dalla nuova band di supporto “i Fenomeni” (Marco Fapani alla produzione e batteria, Andrea Cattarina al basso e Christian Anfossi alla chitarra). Nella seconda parte del 2021 è prevista l’uscita dell’EP di inediti Frugo Nel Frigo, anticipato dal singolo What a shame Mary Jane.

Sui suoi canali social è attivo come content creator con l’obiettivo di raccontare, informare e creare collaborazioni tra musicisti indipendenti. Nel 2018 fonda insieme all’amico e mentore Marco “Fapo” Fapani il network 0371 Music, in cui si occupa di promozione, comunicazione, formazione ed organizzazione eventi con l’ufficio stampa 0371 Music Press.

