Gavin MacLeod è morto e nessuna reunion potrà portare indietro quello che per anni è stato il nostro amato capitano Stubing in Love Boat. Nell’era dei reboot e dei revival si è spesso parlato di un possibile ritorno della serie leader tra la fine degli anni ’70 e gli inizi degli anni ’80, ma purtroppo, comunque andranno le cose, il capitano non tornerà.

Gavin MacLeod è morto sabato mattina e a riferirlo a Variety è stato suo nipote Mark See. Ultimamente la sua salute non era perfetta ma non si capisce bene se sia legato ad una questione di età, visto che aveva novanta anni o meno, visto che non è stata fornita alcuna causa di morte.

MacLeod ha lavorato quasi nell’anonimato per più di un decennio, apparendo in dozzine di programmi TV e in diversi film, ma solo con il ruolo di Mary Tyler Moore nel 1970 ha dato il via alla sua carriera che ha trovato poi la svolta definitiva con The Love Boat, una commedia romantica in cui le guest star, da Gene Kelly a Janet Jackson, salivano a bordo per una crociera e si innamoravano l’una dell’altra.

La serie si è rivelata immensamente popolare ed è andata avanti per 11 stagioni e producendo diversi film TV, inclusi due in cui MacLeod è rimasto al timone della nave da crociera. Tra i suoi ultimi crediti TV ci sono stati Touched by An Angel , JAG e The King of Queens.

Ma sullo schermo tutto è andato a gonfie vele nella sua vita di tutti i giorni non possiamo dire lo stesso. Nel suo libro di memorie del 2013, This Is Your Captain Speaking , MacLeod ha riconosciuto di aver lottato con l’alcolismo negli anni ’60 e ’70 e che perdere i capelli in tenera età gli ha reso difficile trovare lavoro come attore. Dopo il college, il Mount Kisco, è diventato un attore non protagonista in A Hatful of Rain e altri spettacoli di Broadway, ha fatto apparizioni in programmi TV negli anni ’60.

MacLeod ha avuto quattro figli dalla sua prima moglie, Joan Rootvik, per via dei suoi problemi con l’alcol ha divorziato anche da Patti Steele ma poi i due si sono risposati nel 1985 quando lui ha smesso di bere.