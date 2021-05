Attenzione: l’articolo contiene SPOILER sul finale della quinta stagione e su Lucifer 6

La seconda metà della quinta stagione di Lucifer è approdata su Netflix il 28 maggio, lasciando i fan con un clamoroso colpo di scena, ma anche una grande tragedia – la morte di Dan Espinoza. Nell’ultimo episodio, il nostro diavolo è inoltre riuscito a pronunciare a Chloe quelle tre fatidiche parole, completando anche la sua impresa: diventare Dio. E adesso cosa accadrà?

In un’intervista con Entertainment Tonight, i co-showrunners Joe Henderson e Ildy Modrovich hanno anticipato qualcosa su cosa aspettarsi nell’ultima stagione della serie. A cominciare da Lucifer che diventa Dio.

“La sfida del nostro show sia che Lucifer cerchi sempre di affrontare le proprie insicurezze e di essere all’altezza delle sue aspettative e di quelle degli altri. Questa cosa, come affrontare il fatto di diventare Dio, è sicuramente qualcosa che potrebbe farlo andar fuori di testa, anche se non lo ammetterebbe mai. Perciò giocheremo su questo.”

Dopo aver dato l’anello a Chloe in Paradiso, riportandola in vita, Lucifer torna sulla Terra, senza sapere come e perché ci sia riuscito.

“Beh, tutto il nostro show si basa sull’autostima e il modo in cui ci sentiamo quando ci assumiamo le responsabilità per le nostre azioni”, ha dichiarato Ildy Modrovich. “E in quel momento – anche se sappiamo di aver sempre saputo che Lucifer ama Chloe – non solo l’ha detto, ma l’ha mostrato nel modo più disinteressato possibile. Era disposto a sacrificarsi per qualcun altro. Non l’aveva mai fatto a quel livello prima d’ora. E così, in quel momento, si sentiva completamente degno per la prima volta . E così era anche degno di essere in Paradiso”.

Lucifer e Chloe sono quindi una coppia a tutti gli effetti? La risposta dei co-showrunner è positiva, ma per quanto riguarda un fidanzamento ufficiale, i due sono rimasti criptici, aggiungendo solo: “Aspettate la sesta stagione e lo saprete”.

Lucifer ha deciso di non uccidere Michael ma di dargli una seconda possibilità. Lo vedremo in Lucifer 6? “Ma la storia non riguarda più il suo viaggio, ma avremo sicuramente un’idea di dove si trova e dove sta andando”, ha proseguito Ildy.

I due co-showrunner non hanno anticipato molto su un possibile ritorno di Dennis Haysbert, dicendo: “Dio è ora in una dimensione completamente diversa e tagliato fuori dal mondo. Quindi mi fermo qui.”

La violenza della polizia nei confronti della comunità afro-americana ha influenzato in parte la scrittura della sesta stagione, che verrà esplorata attraverso il nuovo ruolo di Amenadiel. L’angelo, infatti, ha deciso di diventare un poliziotto. “Una delle cose che faremo è utilizzare la storia di Amenadiel nella sesta stagione, la storia di Chloe e tutte le storie dei personaggi per esplorare il nostro ruolo in questo, il ruolo della polizia di Los Angeles, e approfondirlo. Useremo il punto di vista di Amenadiel.”

Nonostante il suo personaggio sia morto nella quinta stagione, Kevin Alejandro sarà ancora membro fisso del cast. Ciò forse significa che Dan resusciterà, in qualche modo? Joe Henderson ha risposto con una bella risata: “Sfortunatamente, Dan è morto. E nel nostro show, non possiamo andare in paradiso o all’inferno. Quindi, sfortunatamente questa è l’ultima volta che qualcuno vedrà Dan Espinoza.”

Ecco il video con gli ultimi minuti del finale di stagione: