C’è una promozione che coinvolge la piattaforma NOW, che, per celebrare la Reunion di Friends, offre ai nuovi clienti la possibilità di comprare il Pass Cinema e Entertainment al prezzo di 9,99 euro per i primi 2 mesi (entro il 30 maggio), al termine dei quali il costo salirà a 14,99 euro al mese (quello del listino originale). L’iniziativa offre una serie di contenuti interessanti, come film (più di 1000 titoli), serie TV, Original, documentari e tutti gli show di intrattenimento di Sky in HD.

Potrete attivare l’offerta anche adesso da questo indirizzo, per poi disdirla entro le 24 ore precedenti della fine dei 2 mesi (a meno che non vogliate proseguire con l’abbonamento e pagare i 14,99 euro al mese richiesti dal listino originale, che comunque non è tanto considerato il livello dei contenuti inclusi). Chi vorrà, potrà anche aggiungere il Pass Sport, che ricordiamo costare 14,99 euro al giorno o 29,99 euro al mese. Nel caso in cui decidiate, bisognerà completare la procedura, più che intuitiva, dal sito di NOW. Come potete immaginare, l’occasione è di quelle da prendere al volo, soprattutto se appassionati di cinema e serie TV (come nel caso di Friends, visto che molti di voi saranno di certo curiosi di vedere come evolva la Reunion).

Pagare Pass Cinema e Entertainment il prezzo di 9,99 euro per i primi 2 mesi non è cosa da poco, o che capita molto spesso: il Pass Sport pure è allettante con gli Europei 2021 ormai alle porte, anche se capiamo bene le perplessità di quanti preferiranno astenersi essendo ormai finito il campionato di Serie A, ed ormai anche quasi tutte le competizioni continentali (anche se il pacchetto offre anche molto altro). Cogliere l’offerta di NOW che vi consentirà di acquistare i Pass Cinema e Entertainment al prezzo di 9,99 euro per i primi 2 mesi? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.