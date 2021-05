Arriva un aggiornamento importante, oggi 29 maggio, a proposito di un delicato tema quello della privacy WhatsApp. Come tutti sanno, lo scorso 15 maggio sono entrate in vigore nuove norme, con l’informativa sempre più visibile all’interno della suddetta applicazione. Da quel momento, però, hanno preso piede anche alcune bufale a tema, come quella che abbiamo avuto modo di analizzare pochi giorni fa sul nostro sito. Ebbene, questo sabato occorre al contrario concentrarsi su una notizia autentica, con le precisazioni del caso.

In aggiornamento la questione privacy WhatsApp per mancata accettazione dei termini

In sostanza, quello che cambia oggi è l’effetto relativo alla mancata accettazione dei nuovi termini. Fino a poche ore fa, tutti davano per scontato che in caso di mancato “ok” alla nuova privacy WhatsApp saremmo andati incontro a significative limitazioni per il nostro account. Ebbene, pare che non sarà così, almeno per ora. Questo almeno quanto è stato riportato proprio in queste ore da una fonte autorevole come The Verge. Vediamo dunque come stiano evolvendo le cose in queste ore.

Sostanzialmente, a proposito delle recenti novità, fonti interne affermano di aver consultato esperti di privacy di recente, al punto da chiarire che non limiteranno le funzionalità WhatsApp per coloro che non hanno ancora accettato l’aggiornamento. Non una scelta definitiva, comunque, in quanto parlando di privacy WhatsApp appare evidente nel corso dell’intervista che a breve termine le cose possano cambiare. Ecco perché occorre fare molta attenzione allo sviluppo naturare dei fatti.

Staremo a vedere quanto tempo andremo avanti in questo modo. Di sicuro, l’argomento privacy WhatsApp non è chiuso in modo definitivo e nelle prossime settimane è atteso un ulteriore aggiornamento sulla questione. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento a fine articolo, aspettando qualche presa di posizione extra da parte dello staff.