Un appello di Adriano Celentano per Patrick Zaki è comparso nell’ultima ora. Dal suo account L’Inesistente il Molleggiato ha pubblicato delle stories in cui dice la sua sia sullo studente imprigionato in Egitto che su Franco Battiato. La lettera per Zaki si presenta sotto forma di lettera al Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Chi segue Adriano Celentano su Instagram sa bene che il Molleggiato è solito dire la sua sui grandi temi dell’attualità. Recentemente si è anche pronunciato sul caso di Fabrizio Corona, ma non sono mancate le sue prese di posizione sulla vittoria dei Maneskin all’Eurovision 2021 e sul caso Fedez al Concertone del Primo Maggio.

Oggi l’appello di Adriano Celentano per Patrick Zaki arriva come una lettera informale a Mario Draghi, al quale il cantautore si rivolge non senza il suo solito sarcasmo: “Hai la faccia del Drago, ecco perché sei forte”. Celentano fa riferimento, nel secondo capoverso, al caso di Ursula Von Der Leyen e della sedia durante l’incontro tra l’Unione Europea e il governo turco ad Ankara. Il Molleggiato non manca alla sua vocazione a condannare ogni forma di dittatura e all’elogio di ogni forma di democrazia. Ecco la prima parte della lettera:

Non credo di esagerare ma è questa la voce che gira sul tuo conto. E io ti ammiro . Specialmente quando in riferimento alla vergognosa scostumatezza usata dal turco nei confronti di Ursula Von Der Leyen hai detto: ‘Tuttavia pur cercando di difendere i nostri interessi, è importante prendere le distanze dai Paesi anti democratici’. Bellissima frase! Che però io, uomo delle strade italiane (per la maggior parte crollate) mi permetterei di fare una piccola correzione”.

Gli ultimi capoversi della lettera di Adriano Celentano a Mario Draghi sono un appello per la liberazione di Patrick Zaki. Recentemente il caso è passato anche per le bacheche di altri artisti dopo l’astensione del centro destra dalla proposta di cittadinanza italiana per lo studente imprigionato in Egitto. Gemitaiz, a tal proposito, aveva lanciato un’invettiva contro Fratelli D’Italia.

“Io direi: ‘Purtroppo cari italiani, l’inquinamento mondiale è a un punto di non ritorno. L’unica salvezza per noi è la democrazia. Per cui è necessario chiudere i ponti con tutti i Paesi dittatoriali. Come l’Egitto per esempio, che sullo studente Zaki, imprigionato da un anno senza motivo, a noi italiani ci sta prendendo letteralmente per il cu*o 45 giorni per volta, che accumulati fanno giusto un anno in una prigione umida e al freddo senza un letto per dormire. Al diavolo gli interessi economici, per un po’ faremo la fame ma chi se ne frega’.

Qualcuno mi sa dire per quale motivo dovremmo lasciar morire lo studente Zaki pur di non pregiudicare i buoni affari tra Roma e Il Cairo? No, ragazzi. È meglio soffrire un po’ la fame ma poterci guardare negli occhi. Perché solo se ci guardiamo nascono le idee per salvare il mondo. E io sono certo che anche il ‘Drago’ è d’accordo”.