Lady Gaga censurata in Cina durante la reunion di Friends, ma il taglio non ha riguardato soltanto la popstar: come lei Justin Bieber e i BTS non sono comparsi sugli schermi del popolo cinese in occasione del nuovo format lanciato dalla HBO. Cos’è successo?

Lady Gaga censurata in Cina, ma anche Bieber e i BTS

Lady Gaga, Justin Bieber e i BTS sono comparsi come guest star in Friends: The Reunion, ma non per il popolo cinese. Così gli utenti connessi dalle piattaforme iQiyi, Youku e Tencent Video non hanno potuto vedere le tre star.

Per il momento il governo cinese non ha rilasciato dichiarazioni e si suppone, secondo la stampa internazionale, che gli sviluppatori delle tre piattaforme abbiano operato un taglio preventivo per non rischiare di andare in contrasto con la politica del Paese. “Non cambieremo mai”, ha scritto un utente sul social network cinese Weibo. Lady Gaga, censurata in Cina, non ha ancora commentato sui social e come lei nemmeno i suoi colleghi BTS e Justin Bieber.

Le ipotesi

Nell’assenza di una spiegazione da parte delle autorità cinesi, la BBC ha stilato delle ipotesi più che plausibili sul motivo che potrebbe aver portato alla censura delle tre popstar dagli schermi cinesi. Lady Gaga, per esempio, nel 2016 ha incontrato il Dalai Lama e per questo le era stato impedito il tour in Cina. Il Dalai Lama, per il governo cinese, è il simbolo del separatismo tibetano.

Justin Bieber nel 2014 aveva visitato il tempio Yasukuni a Tokyo, punto debole per la Corea del Sud e per la Cina in quanto rappresenterebbe il simbolo dell’imperialismo giapponese. Per questo la popstar di Yummi non può esibirsi in Cina.

I vicini di casa BTS, ancora, non sono ben visti dal governo cinese a seguito di alcune dichiarazioni sulla guerra che dal 1950 e il 1953 vide Corea del Sud e Stati Uniti contro Corea del Nord e Cina.