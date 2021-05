Parlare dei più grandi successi di Noel Gallagher senza citare gli Oasis è impossibile. Sue sono le ballate acustiche, quelle in cui la sua voce ha preso il posto di quella di Liam Gallagher, ma dopo lo split della band lui, The Chief per la stampa, ha saputo portare avanti i suoi progetti solisti grazie alla formazione dei Noel Gallagher’s High Flying Birds. Che tra i due fratelli di Manchester ci sia ancora dell’attrito e risaputo, anche se ancora oggi c’è chi spera in una reunion degli Oasis e in una pace firmata tra i due fratelli belligeranti.

The Masterplan (1995)

The Masterplan, scritta e cantata da Noel, viene inserita per la prima volta come lato B del singolo di successo Wonderwall. Ballata dolce e sinfonica, troverà dignità una volta inserita nella raccolta The Masterplan pubblicata nel 1998 come tracklist di b-sides della band.

Don’t Look Back In Anger (1996)

Ballata per eccellenza degli Oasis, Don’t Look Back In Anger non può mancare tra i più grandi successi di Noel Gallagher dal momento che la sua pubblicazione come singolo ha segnato per sempre sia la carriera della band che la scena pop degli anni ’90.

Little By Little (2002)

Little By Little è una ballata acustica intensa. Inizialmente era destinata alla voce di Liam, ma Noel aveva ritenuto che non fosse adatta né al suo timbro né alla sua estensione. Il brano è contenuto nel disco Heathen Chemistry (2002).

The Importance Of Being Idle (2005)

Ispirata da un romanzo, The Importance Of Being Idle fa parte del disco Don’t Believe The Truth (2005). Noel racconta che quell’“importanza di essere pigro” dà a questo singolo un taglio autobiografico.

Ballad Of The Mighty I (2015)

Ballad Of The Mighty I, dal progetto High Flying Birds, è il singolo più importante della sua carriera solista e non può mancare tra i più grandi successi di Noel Gallagher.