Si ritorna a parlare di iOS 15, considerando il fatto che in rete ha preso piede la voce secondo cui l’aggiornamento potrebbe arrivare in ritardo rispetto agli standard della mela morsicata. Ancora effetto della pandemia, secondo i rumors, ma evidentemente si ignorano trend del recente passato. Proviamo a fare il punto della situazione, dunque, tenendo a mente che l’evento organizzato da Apple si terrà regolarmente ad inizio giugno, come vi abbiamo riportato di recente anche sul nostro magazine.

Cosa sappiamo sull’uscita dell’aggiornamento iOS 15

In sostanza, la vicenda inerente l’uscita dell’aggiornamento iOS 15 è di lettura più semplice di quanto si possa pensare. Dopo che il nuovo pacchetto software di Apple verrà presentato ufficialmente al pubblico e alla stampa, si passerà ai test sul campo per iOS 15. In quella fase, dunque, la versione non definitiva dell’aggiornamento diventa disponibile per gli sviluppatori, in modo da far emergere eventuali anomalie sui test. Il calendario della mela morsicata, poi, dovrebbe essere in linea con quanto visto negli anni scorsi.

Tradotto, questo vuol dire che, di solito, in estate ci saranno tutti i presupposti per un celere salto verso la beta pubblica. La versione finale di iOS 15 dovrebbe essere lanciata a settembre, insieme all’arrivo sul mercato del tanto atteso iPhone 13. Anche se l’anno scorso il rilascio dell’iPhone 12 è stato posticipato al mese di ottobre a causa della pandemia, abbiamo comunque visto iOS 14 esordire sul mercato a settembre. Quindi ci sono elevate probabilità che iOS 15 possa seguire lo stesso programma.

Vedremo se ci saranno fattori in grado di velocizzare o rallentare il processo di distribuzione dell’aggiornamento iOS 15. Di sicuro, allo stato attuale tutti gli indizi ci portano verso il mese di settembre, insieme al lancio dei vari iPhone 13. Che ne pensate? Vi aspettate qualche colpo di scena durante la stagione estiva?