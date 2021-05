Tattica di Fulminacci, dal titolo, esprime un desiderio. Una “tattica” è proprio ciò che ci vorrebbe per riuscire a gestire la frenesia di tutti i giorni, specialmente se si lavora fuori casa e se si vive in una grande città.

Tattica di Fulminacci è tutto ciò che succede prima del burnout: ci si sveglia e ci si attiva misurando ogni attimo della preparazione con precisione chirurgica. Sì, un po’ come il primo Fantozzi. Nel testo il cantautore elenca orari e tappe del percorso per poi confessare a se stesso che non è in grado di gestire quella frenesia.

Per raccontare questo stato ansiogeno di cose Fulminacci ricorre a un pop acustico, con le pennate frenetiche (appunto) sulla chitarra che servono quasi a scandire i battiti cardiaci già provati dalla vita a poche ore dal risveglio. Le parole vengono ripetute ossessivamente come se fossero un flusso di pensieri, come un’immagine che ci ossessiona. “Sette e trentaquattro, io quand’esco presto ci esco matto”, canta l’artista nell’incipit, e nel corso del testo le cose arrivano a peggiorare.

Tante Care Cose

Tattica di Fulminacci è inclusa nel disco Tante Care Cose in cui troviamo, tra l’altro, anche il singolo sanremese Santa Marinella. A proposito del suo disco il cantautore romano ha dichiarato:

“Negli ultimi due anni ho incontrato tante persone e provato mille nuove emozioni. In Tante Care Cose c’è il tentativo di raccontare tutto quello che mi è successo, sperimentando il più possibile con il sound e la scrittura. Più che un disco, lo definirei una raccolta di ricordi e sentimenti”.

Nel 2022 Fulminacci partirà in tour con una prima data a Milano. Il 2022 sarà l’anno definitivo per la riapertura dei concerti dopo un 2020 segnato dall’assenza di spettacoli dal vivo per via della pandemia del Covid-19.

Tante Care Cose è il secondo album di Marco Uttinacci – questo il suo nome di battesimo – dopo La Vita Veramente (2019). La copertina del disco, così come quella di tutti i singoli, è stata realizzata dal Mine Studio con un sistema di intelligenza artificiale basato sul machine learning, simile a quello usato dai Duran Duran per il video di Invisible.

Testo