Lo scorso anno è stato presentato in via ufficiale l’OPPO Watch, il primo smartwatch dell’OEM cinese. In madrepatria, l’orologio intelligente è giunto con a bordo il sistema operativo ColorOS, mentre in tutto il mondo è stato commercializzato con WearOS di Google. Secondo gli ultimi rumors giunti da un membro appartenente al forum XDA Developers, pare che l’azienda con sede a Dongguan sia prossima ad adottare sul nuovo OPPO Watch 2 il firmware WearOS insieme al nuovo SoC di Qualcomm: lo Snapdragon Wear 4100.

Dai dati captati in rete e condivisi da XDA Developers, pare che il prossimo OPPO Watch 2 possa giungere sul mercato in ben sette varianti, ossia: OW20W3, con cinturino da 46 mm e colorazione Dusty Gray (#FF9B9B9B), OW20W1 da 46 mm e nuance cromatica Mine Shaft (#FF1F1F1F), OW20W1, con cinturino da 46 mm Steel Blue (#FF4285A1), OW20W2 con cinturino da 42 mm e colorazione Mine Shaft (#FF1F1F1F), OW20W2 da 42 mm e colorazione Gold Sand (#FFE9BA9B), OW20W2 da 42 mm nel colore Water Leaf (#FFAAE6E9) e OW20W2 con cinturino da 42 mm e colorazione Matisse (#FF2255A3).

Il leaker che ha postato queste inedite ed interessanti informazioni è del tutto certo che OPPO Watch 2 sarà equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100, che è indicato come “msm8937_32go” all’interno del file delle proprietà di build. Si tratta di un codice che rassomiglia molto a quello presente all’interno del sistema operativo di TicWatch Pro 3, che, ad oggi, è l’unico ad adottare Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Inoltre, pare sia stato confermato anche un design squadrato simile al modello attualmente in commercio, ed funzionalità, come il supporto alla eSIM con connettività LTE, una funzione di rilevamento dello stress, 16GB di memoria integrata ed una nuova app OPPO Relax. Quanto alla data di lancio dell’indossabile, ancora non è trapelato nulla e dunque bisognerà aspettare.