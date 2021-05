Colpo di scena, è proprio il caso di dirlo per l’uscita del Huawei P50. In queste ore è trapelato un nuovo teaser dell’evento Huawei del prossimo 2 giugno. Il cartellone pubblicitario fa riferimento al sistema operativo Harmony OS che in molti aspettano da tempo: eppure c’è un indizio inconfutabile che mette in risalto pure la serie ammiragli successiva a quella P40.

Il solito ben informato Teme ha messo in evidenza in un tweet di giornata che la presentazione del Huawei P50 dovrebbe avvenire proprio il prossimo 2 giugno. Nell’immagine condivisa sul seguitissimo profilo Twitter e presente anche in questo articolo, sotto al titolo riferito all’OS e ancora alla data del keynote programmato, si intravede il profilo di un comparto fotocamera all’avanguardia. Si tratterebbe proprio di quello della nuova serie ammiraglia, più volte esaminato nel corso della primavera, con due alloggiamenti circolari per i sensori.

Nell’attesa dell’ufficializzazione dell’uscita del Huawei P50 il prossimo 2 giugno, c’è da dire che il leaker Teme difficilmente ne sbaglia una in riferimento proprio ad anticipazioni hi-tech. Va anche ricordato che lo stesso informatore ha parlato pure di lancio vero e proprio in ritardo per i modelli della serie di punta. Questo potrebbe voler dire che, nonostante una keynote dedicato anche al nuovo hardware fra pochi giorni, il via alle vendite dovrebbe concretizzarsi poi solo nel mese di luglio. A dire la verità infine, si è anche ipotizzato un numero di scorte davvero limitato degli esemplari, almeno al di fuori della Cina. Questo potrebbe significare che noi europei non avremo la possibilità di scegliere una delle ammiraglie attese tanto prese. Siamo nel campo delle ipotesi, questo è naturale ma Huawei dovrà ben presto far conoscere la sua strategia di lancio: quello che è abbastanza scontato è che qualsiasi nuovo device sia presentato proprio mercoledì prossimo non potrà di certo giungere con Android, semmai con la soluzione proprietaria Harmony OS a bordo.