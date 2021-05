Le date dell’Amazon Prime Day 2021 sono state svelate (sapevamo si sarebbe tenuto a giugno, ma non ancora in quali giorni), anche se non ufficialmente: come riportato da ‘bloomberg.com‘, l’evento si terrà il 21 e 22 giugno (almeno stando a quanto riferisce una fonte interna ad Amazon). Gli abbonati al servizio Prime potranno contare su tantissime offerte, afferenti ad altrettante categorie di prodotti, che naturalmente comprendono anche il mondo degli smartphone Android. Il 21 e 22 giugno sono rispettivamente lunedì e martedì, e quindi proprio ad inizio settimana.

L’appuntamento, solitamente fissato per il mese di luglio, è stato anticipato visto il posticipo dell’anno scorso, resosi necessario per via della pandemia (le Olimpiadi di Tokyo e gli Europei di calcio hanno fatto il resto). Immaginiamo non vogliate proprio lasciarvi scappare l’Amazon Prime Day 2021, un appuntamento che è solito regalare offerte irripetibili negli altri periodi dell’anno (che pure non scherzano). Ricordate di non segnare in calendario sono il 21 e 22 giugno: li precederanno giorni altrettanto ricchi di offerte, con sconti e codici promozionali capaci di abbattere il prezzo dei vostri prodotti preferiti (se siete fortunati).

ARTICOLI CORRELATI

L’iscrizione al servizio Prime ha un costo di 36 euro l’anno, o di 3,99 euro al mese. L’abbonamento include le spedizioni veloci illimitate su milioni di prodotti, sconti particolari, Amazon Music, Prime Video, Prime Photo e Prime Reading. Sappiate che c’è anche la possibilità di provare il servizio Prime per 1 mese, senza costi aggiuntivi (potrete disdire l’abbonamento in qualsiasi momento, anche prima che scada la prova gratuita). Il periodo promozionale più atteso dell’anno sta per arrivare: il 21 e 22 giugno sono giorni ormai vicinissimi, vi conviene attrezzarvi per poter cogliere le offerte più interessanti. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.