Un furioso e amareggiato Morgan contro Bugo e Angelica Schiatti affida ai social uno sfogo alla luce delle ultime novità sul caso Sanremo del 2020. La querelle tra Marco Castoldi e Cristian Bugatti, per intenderci, non si è ancora chiusa. Solamente ieri, infatti, Bugo e i co-autori del brano Sincero hanno chiesto al cantautore e frontman dei Bluvertigo un risarcimento di 240mila euro per due questioni: la prima è stata la modifica del testo, circostanza che ha decretato la squalifica del brano dalla gara. di Sanremo. La seconda è il danno social.

Lo sfogo

“L’ultima moda in questa Italia moderna: artisti che denunciano artisti. Più in basso non si può andare, più lontano dal senso libertario dell’arte stessa, neppure. È proprio arrivata la fine per quella nobile figura che fu il cantautore veicolo di messaggi di libertà e di umanità. Oggi lo squallore e la caduta di ogni valore morale portano in scena due esempi di spregiudicata, perversa prepotenza”.

Morgan contro Bugo

Primo bersaglio dello sfogo di Morgan contro Bugo e Angelica Schiatti è proprio l’ex partner sanremese. Marco Castoldi accusa Cristian di essersi arricchito grazie a lui, ritornando sulla constatazione secondo la quale Bugo sarebbe rimasto sconosciuto se Morgan non lo avesse portato a Sanremo (“Ringrazia il cielo sei su questo palco, ricorda chi ti ci ha portato dentro”).

“Bugo diventa ricco e famoso e denuncia l’artista che a titolo gratuito lo ha lanciato”.

Già nella giornata di ieri, per esempio, Morgan aveva commentato la richiesta di risarcimento di Bugo con un perentorio: “Da me ha già avuto tutto”. La vicenda è tuttora in fase di sviluppo, ma non si escludono altri scontri social tra i due artisti.

Morgan contro Angelica Schiatti

Perché lo sfogo di Morgan contro Bugo e Angelica Schiatti? Quest’ultima, sua ex fidanzata, lo ha denunciato per stalking e diffamazione e per questo la procura di Monza lo ha rinviato a giudizio. Angelica Schiatti è una giovane cantautrice e per questo Marco Castoldi scrive che “la nuova moda” è degli “artisti che denunciano artisti“, una tendenza che considera “squallore e caduta di ogni valore morale”.

“Angelica seduce, si posiziona, abbandona con la violenza del taglio totale della parola e dopo più di un anno di tortura, di soffocamento umano e silenziamento mediatico denuncia il cantautore, lo trascina in tribunale mentre senza la minima vergogna pubblica dischi e fa concerti”.

Anche Bugo, su Twitter, ha scritto qualcosa in merito alla sua richiesta di risarcimento danni scusandosi con i fan per averli “indirettamente coinvolti”. Lo sfogo di Morgan contro Bugo e Angelica Schiatti riapre la polemica tra i due artisti.

“Mi spiace che anche voi siate indirettamente coinvolti in queste inutili questioni di cui farei volentieri a meno di parlare. Ma devo pur difendermi. Andiamo avanti adesso e pensiamo a tutto quello che riguarda noi, e cioè la musica!”.