Stanno arrivando proprio in queste ore le prime indicazioni a proposito dell’aggiornamento di giugno, in relazione ad un top di gamma come il Samsung Galaxy S21. Una buona notizia soprattutto per coloro che di recente hanno deciso di lasciarsi sedurre da specifiche promozioni, come quella menzionata da noi pochi giorni fa a proposito di MediaWorld. Dunque, il top di gamma 2021 dimostra ancora una volta di essere in prima linea in termini di sviluppo software, come potrete constatare oggi 28 maggio.

Subito aggiornamento di giugno per il Samsung Galaxy S21: quali aspettative?

Dunque, nonostante non sia ancora partito il mese solare, in queste ore possiamo già prendere atto che sia in distribuzione l’aggiornamento di giugno per il Samsung Galaxy S21. Il changelog trapelato fino a questo momento, come evidenzia anche Sammobile, non porta alla nostra attenzione particolari funzioni per la serie. Dunque, potrebbe trattarsi del solito intervento mensile pensato esclusivamente per migliorare gli standard di sicurezza, ma anche sotto questo punto di vista ne sapremo di più con il bollettino ufficiale dei prossimi giorni.

Almeno sulla carta, non possiamo aspettarci una rivoluzione dopo aver portato a termine il download del nuovo aggiornamento di giugno per il Samsung Galaxy S21. Questo è poco, ma sicuro. Passando alle etichette, stiamo parlando delle patch G991NKSU3AUE8, G996NKSU3AUE8 e G998NKSU3AUE8 rispettivamente concepite per i vari Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra. Il nuovo firmware risulta attualmente disponibile solo in Corea del Sud, ma a breve avremo modo di toccarlo con mano anche qui in Europa.

A voi come sta andando in queste settimane il Samsung Galaxy S21? Fateci sapere, in attesa che l’aggiornamento di giugno arrivi anche in Italia. Non sarebbe la prima volta che un upgrade simile ci regali più sorprese del previsto, quindi occhi aperti.