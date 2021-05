Il Paradiso delle Signore torna a settembre? La risposta è sì. La soap italiana che avrebbe dovuto chiudere i battenti alla fine della sua prima stagione, non solo non lo ha fatto ma è diventato un vero e proprio fiore all’occhiello del pomeriggio di Rai1 diventando traino di altri programmi e talk show. Ma cosa succederà nel finale di stagione e cosa vedremo nella prossima?

Questo aspro finale de Il Paradiso delle Signore ha già messo con le spalle al muro Vittorio e Marta proprio perché i due hanno deciso insieme di lasciarsi. Nonostante questo, dopo i saluti della giovane fotografa, sembra che Vittorio abbia non pochi ripensamenti tanto da sentirsi davvero turbato. Gabriella comunica a Cosimo la sua decisione di partire per Parigi e lo stesso fa Rocco, pronto per un faccia a faccia con il signor Pugliesi, ma come andrà a finire per i protagonisti della soap?

La trama dell’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore

Sembra che nell’ultima puntata in onda oggi qualche situazione si rivolverà mentre molte altre saranno travolto da una serie di colpi di scena che darà vita quindi alle storie della prossima stagione. La Guarnieri ha deciso di andare via e seguire i suoi sogni e adesso Vittorio dovrà riprendere in mano la sua vita, ci sarà un’altra donna presto per lui o magari c’è già?

Gabriella dovrà decidere tra la sua carriera in Italia, sempre di più adesso al fianco del Conti, o il suo matrimonio con Bergamini adesso a rischio, sarà la prima questione che starà di più a cuore alla bella ex Venere e adesso stilista? Rocco Amato ha all’orizzonte il suo importante contratto con la società ciclistica ma prima deve risolvere la questione con Maria, i due si sposeranno a sorpresa? Ciliegina sulla torta sarà il possibile lieto fine per Marcello e Ludovica.

I due saranno finalmente liberi di amarsi alla luce del sole, ma ci sarà uno stravolgimento finale anche per loro? Le risposte arriveranno solo tra poco su Rai1 o, magari, nella confermatissima prossima stagione.