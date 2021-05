Il film su Carla Fracci, in onda in autunno su Rai1, ricorderà la grande regina della danza, morta nella giornata di ieri a 84 anni. Alessandra Mastronardi veste i panni della ballerina italiana.

“Come una libellula ferma nell’aria ma con le ali in perenne impercettibile movimento, leggera e nello stesso tempo fortissima, elegante, bellissima, sei andata via così.. tu che le amavi così tanto le libellule – ha dichiarato la Mastronardi, rivolgendo un pensiero alla Fracci – Penso a te cara Carla, un giorno triste per tutti noi. Ci hai lasciato un meraviglioso messaggio, che con il vero lavoro, i sacrifici, cuore e dedizione i sogni diventano più tangibili e veri. Addio dolce Signora della danza. È stato Oltre più che un onore avere avuto la possibilità di poter entrare nelle tue scarpette.”

In occasione delle riprese del film tv dal titolo Carla, la ballerina e la Mastronardi sono state ritratte insieme in una foto inedita, scattata il 1° marzo 2021 al Teatro alla Scala di Milano.

“Dovevamo raccontarla Carla Fracci, questa donna che ha lottato nella vita e che la vita ha piegato alla sua grazia di artista – afferma Maria Pia Ammirati, direttore di Rai Fiction – E la sua morte, mente ci colpisce per il vuoto che lascia, di emozioni, volontà, coraggio, bellezza, ci carica ancor più di responsabilità nel raccontare di lei e restituire la sintesi della sua avventura umana. Voglio ricordare l’orgoglio e la fierezza elegante della sua identità, la rivendicazione della maternità contro tanti pregiudizi e l’impareggiabile dono di riscattare la durezza dell’esistenza nell’assoluto della danza. Aveva condiviso la sceneggiatura e seguito la lavorazione del film e continueremo a sentirla vicina con il suo entusiasmo e la sua determinata coerenza per onorare una memoria che è anche il lascito esemplare di chi nel mondo ha portato la ricchezza universale di una terra e della sua storia.”

Di seguito invece le prime immagini del film su Carla Fracci: