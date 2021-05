Sono stati annunciati i concerti di Levante in estate. L’artista sarà in tour a partire dal mese di luglio e fino all’inizio del mese di settembre. Tanti i concerti in calendario per Levante nei mesi più caldi del 2021, che segnano anche il ritorno all’attività live.

L’annuncio delle date dei concerti di Levante segue la pubblicazione del nuovo singolo Dall’Alba Al Tramonto, una ballata romantica che ruota intorno al concetto dei poli opposti come l’alba e il tramonto del titolo.

I concerti di Levante in estate:

Venerdì 16 luglio 2021 | Bologna @Sequoie Music Park

Giovedì 22 luglio 2021 | Nichelino (TO) @Stupinigi Sonic Park

Sabato 24 luglio 2021 | Nervi (GE) @Parchi di Nervi – “Live in Genova 2021”

Martedì 27 luglio 2021 | Udine @Castello di Udine – “Udine Estate”

Sabato 31 luglio 2021 | Castellammare del Golfo (TP) @Piazzale Stenditoio

Venerdì 06 agosto 2021 | Lecce @Piazza Libertini

Giovedì 19 agosto 2021 | Forte dei Marmi (LU) @Villa Bertelli – “Villa Bertelli Live”

Sabato 21 agosto 2021 | Cattolica (RN) @Arena della Regina

Sabato 28 agosto 2021 | Carsulae (TR) @Parco Archeologico – “Suoni controvento”

Domenica 05 settembre 2021 | Mantova @Palazzo Te – “Mantova Live”