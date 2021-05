DayDreamer 2 ci sarà oppure no? Questo è il momento di chiederselo visto che tra qualche ora su Canale5 andrà in onda il gran finale, un lieto fine per Can e Sanem. La lunga cavalcata insieme ai protagonisti turchi della serie è iniziata proprio l’estate scorsa e se in un primo momento avevamo pensato che la serie sarebbe andata in pausa per poi tornare proprio adesso, a maggio, prendendo il posto di Uomini e donne, alla fine i fan sono riusciti a mettere Mediaset alle strette. Risultato? Oggi diremo addio a Can e Sanem.

ATTENZIONE SPOILER!

I due protagonisti chiuderanno la serie di nuovo innamorati e felici pronti a dirsi sì e sposarsi coronando il loro sogno d’amore che prima ha trovato l’opposizione (e le macchinazioni) di Huma e poi il terribile incidente che ha cancellato la memoria a Can. Proprio quando Sanem stava andando via per sempre stanca di provare a riconquistare il suo grande amore, lui ha ammesso di essersi innamorato di nuovo.

Ecco il video del finale:

Il miracolo di Sanem è compiuto, Can finalmente è felice al suo fianco e lei può rimanere per sposare il suo Albatros e volare via lontano insieme ma non da soli. Un flashforward alla fine della serie mostrerà i due con i loro figli, felici e contenti. La notizia ha reso felici familiari e amici che hanno lavorato tanto per rimettere in sesto le cose tra i due e anche i fan nonostante il fatto che il loro sì concluderà la serie.

Can Yaman tornerà in onda da lunedì con la nuova Mr Wrong mentre per Demet Ozdemir, almeno per il momento, dovremo accontentarsi della sua intervista in replica a Verissimo sabato pomeriggio.