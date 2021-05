Come finisce Il Segreto? Il momento di chiederselo è arrivato visto che la soap spagnola, dopo otto anni di buoni risultati su Canale5 e Rete4, sta per avviarsi verso il gran finale. L’appuntamento con le ultime tre puntate è fissato per questa sera a partire dalle 21.30 circa e sarà allora che avremo parte di risposte alle domande che ci hanno assillato in questi giorni.

La fine dell’epopea di Donna Francisca andrà in onda questa sera, 2.320 episodi dopo l’esordio di quella Pepa la levatrice che ha dato alla luce il suo bambino nella neve salvo poi dover rinunciare a lui ma senza mai arrendersi. Qual è quindi questo segreto che sarà svelato questa sera? La delusione arriverà proprio con la risposta a questa domanda visto che non conosceremo il destino di Pepa dopo aver dato alla luce i suoi gemelli perché non sapremo con certezza se la levatrice sia davvero morta oppure no.

ATTENZIONE SPOILER

I personaggi a cui dovremo dire addio di certo sono Francisca e Raimundo. I due saranno al centro del gran finale perché proprio negli ultimi minuti verranno accompagnati da una voce narrante, quella della matrona che, ormai morta per via dell’esplosione, rivelerà al suo pubblico tutti i ricordi che le sono passati davanti riportando per un attimo in vita proprio tutti i personaggi storici de Il Segreto, amici e nemici compresi.

Attraverso una serie di flashback potremo dunque dire addio a tutti i nostri beniamini prima di dire addio ai due innamorati che hanno dato vita a tutto, Francisca e Raimundo finalmente riuniti, nella morte, tornando in versione anima nella loro amata Villa. Saranno tanti i colpi di scena del finale a cominciare dal passato di Isabel e e Ignacio Solozabal ma anche quelli relativi alla malattia di Emilia ormai morente, a chi altri dovremo dire addio questa sera?