TIM ha ufficialmente bloccato i servizi VAS a sovrapprezzo, provvedendo anche ad informare i propri clienti a mezzo SMS. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, il blocco sarà attivo nativamente per tutti gli utenti del gestore blu che non abbiano espresso il proprio dissenso al barring automatico. Sapevamo che il blocco dei servizi VAS fosse questione di tempo, e che sarebbe entrato in vigore entro la fine di maggio 2021. Fanno parte dei servizi VAS tutti quelli che si possono attivare tramite SMS, e che, a fronte di un canone mensile o una tantum, assicurano alcuni servizi (oroscopo, loghi, suonerie, previsioni meteo, notizie ed altro ancora).

I servizi VAS, nella maggior parte dei casi, vengono attivati inconsapevolmente dall’utente, che, soltanto dopo, si accorge, con sua grande sorpresa, dell’azzeramento del suo credito residuo. Da questo momento, non si correrà più questo rischio, proprio grazie al blocco che è stato imposto. L’AGCOM ha fatto sapere che alcuni altri servizi, tra cui quelli di natura bancaria, il televoto, gli SMS solidali, quelli postali o legati all’utilizzo della posta elettronica certificata, non verranno bloccati, in quanto di pubblicità utilità o comunque relazionati ad un tipo di attivazione che già implicato la piena volontarietà di sottoscrizione da parte dell’utente.

Sono da considerarsi esclusi dal blocco anche i servizi TIM Vision, Music e Games, e quelli appartenenti ai circuiti del Google Play Store o App Store. Il blocco è in fase di abilitazione progressiva per gli utenti che hanno attivato una SIM prima del 25 novembre 2020 (data a partire dalla quale il blocco dei servizi VAS è già attivo di default su tutte le SIM TIM), o che non l’abbiano già richiesto di proprio pugno. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.