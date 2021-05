Il Samsung Galaxy Z Flip 5G sta ricevendo in queste ore la patch di sicurezza di giugno 2021, arrivando anche in Italia (oltre che in vari altri Paesi europei) tramite il pacchetto F707BXXS3DUE1, in distribuzione via OTA (Over-The-Air). Come riportato dal portale ‘SamMobile‘, il colosso di Seul è sempre stato molto puntuale nell’aggiornare i propri dispositivi, rilasciando regolarmente le ultime patch di sicurezza per i suoi smartphone e tablet. Dopo aver divulgato la patch di sicurezza di giugno 2021 a bordo dei Samsung Galaxy S21 la scorsa notte, la società ha fatto lo stesso anche per il Samsung Galaxy Z Flip 5G.

Il bollettino con le varie correzioni non è ancora disponibile: per quello ci sarà da attendere ancora qualche giorno, com’è ormai consuetudine da parte del produttore asiatico. L’OEM deve ancora rivelare quali vulnerabilità ha risolto con l’ultimo aggiornamento di sicurezza, ma si prevede che il bollettino ufficiale venga reso noto nei prossimi giorni. Come sempre, la nuova patch di sicurezza dovrebbe includere correzioni sia di Google che di Samsung per varie vulnerabilità di sicurezza e privacy. Se avete il Samsung Galaxy Z Flip 5G, potrete provare a verificare la disponibilità dell’aggiornamento seguendo il percorso ‘Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa‘.

Ricordate sempre di procedere solo nel caso in cui la percentuale residua della batteria si attesti al di sopra del 50%, ed di effettuare un backup preventivo dei vostri dati (non che l’upgrade li cancelli di propria iniziativa, ma qualcosa durante l’installazione potrebbe andare storto e voi avere bisogno di una copia di backup da ripristinare in seguito ad un ripristino allo stato di fabbrica, volendola proprio fare tragica). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.