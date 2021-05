Dopo che OPPO Watch è stato introdotto nel marzo dello scorso anno come il primo orologio intelligente del produttore cinese (arrivato sia nella versione da 41mm che in quella da 46mm con bordi curvi), presto OPPO potrebbe anche annunciare un nuovo smartwatch. A tal proposito, nella giornata di ieri 26 maggio, Guangdong OPPO Mobile Telecommunications ha depositato una domanda di registrazione presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) relativamente ad un nuovo marchio, ovvero quello di OPPO Watch Free. Dalla scheda di registrazione, si può dedurre che si tratta di un nuovo indossabile e più precisamente si presume possa essere un orologio con maggiori funzioni sportive integrate.

Un ulteriore elemento rilevante che si evince dal documento depositato all’EUIPO è la presenza del GPS. Certamente questa funzione non rappresenta una sorpresa, ma lascia intendere che non si tratterà di un dispositivo creato per la fascia economica, dove solitamente questo elemento non è integrato. Ricordiamo che gli attuali OPPO Watch, sia il modello da 41mm che quello da 46mm, sono dotati di GPS, ed inoltre offrono la possibilità di misurare la frequenza cardiaca, seguire sessioni di allenamento e monitorare i livelli di sonno. Probabilmente, l’azienda cinese vorrà creare un modello OPPO Watch Free che sia in grado di attrarre sia gli utenti maschili che femminili.

ARTICOLI CORRELATI

Per quanto concerne la scelta del nome, non è la prima volta che OPPO sceglie ‘Free’ all’interno della sua linea di prodotti. Infatti, lo scorso anno furono annunciati gli auricolari true wireless ‘OPPO Enco Free’ che, grazie alla tecnologia Bluetooth binaurale, trasmettono il suono ad entrambe le orecchie con cancellazione attiva del rumore. Non ci resta che capire con precisione quando verrà rilasciato il nuovo OPPO Watch Free. Sicuramente la domanda di registrazione presso l’EUIPO lascia intendere che l’annuncio potrebbe essere fatto in tempi brevi. Inoltre, dato che l’azienda è intenzionata a lanciare l’indossabile anche sul mercato mondiale, ci sono elevate possibilità di vederlo in commercio anche in Italia.