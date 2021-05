Sembrava non dovesse esserci nemmeno lui, invece alla fine tornerà anche Mr. Big nel revival di Sex and The City, And Just Like That…, in produzione per HBO Max dalla prossima estate. Forse perché ancora non contattato dalla produzione oppure per preservare la sorpresa, Chris Noth aveva detto di non essere coinvolto nel progetto, ma a quanto pare non è così.

HBO Max ha ufficializzato la presenza di Mr. Big nel revival di Sex and The City, confermando di fatto che l’amore della vita della protagonista Carrie Bradshaw non sparirà nel nulla. E presumibilmente, vista la trama dell’ultimo film della saga, saranno ancora marito e moglie.

Il ritorno di Mr. Big nel revival di Sex and The City è un fattore incoraggiante per il progetto, che deve già fare a meno dell’enorme vuoto lasciato dal personaggio di Samantha (l’irremovibile Kim Cattral non ci sarà). Si tratta infatti di un volto storico della serie: Chris Noth ha fatto parte dell’universo dello show sin dall’inizio, quando ha fatto la sua prima apparizione nel secondo episodio della prima stagione, nel 1998, ed è rimasto un volto ricorrente del format originale fino alla sesta ed ultima stagione, segnata dal lieto fine per Carrie e Mr. Big dopo la fallimentare esperienza parigina della scrittrice. Inoltre Noth ha preso parte anche ai due film per il cinema, col suo personaggio protagonista di una clamorosa fuga dall’altare nel primo dei due. L’ultima volta che la coppia è apparsa sullo schermo, Mr. Big e Carrie avevano superato una seconda importante crisi e condividevano la loro vita matrimoniale a New York City. Auspicabilmente è lì che li ritroveremo in And Just Like That…

Il produttore esecutivo Michael Patrick King ha annunciato la presenza di Mr. Big nel revival di Sex and The City definendola fondamentale per la serie: “Sono entusiasta di lavorare di nuovo con Chris in And Just Like That… Come potremmo mai fare un nuovo capitolo della storia di Sex and the City senza il nostro Mr. Big?“. E in effetti le prime voci sull’assenza di Noth erano piuttosto allarmanti per i fan della serie, perché preludio ad un altro grosso sconvolgimento dell’assetto originale della narrazione dopo quello relativo all’assenza di Samantha. Insieme a Noth tornerà anche John Corbett, interprete dell’ex fidanzato di Carrie, Aiden Turner: l’attore ha confermarlo in un’intervista al New York Post la sua presenza in alcuni episodi di And Just Like That… Recentemente è stata annunciata anche la new entry del cast Sara Ramirez, che introdurrà il primo personaggio principale non-binario nella serie.