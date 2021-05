Ci sono stata rivelate nuove informazioni sul conto dei Google Pixel 6 dal Google Issue Tracker, che fa riferimento alla GPU Mali-G78 in relazione ad un fantomatico P21 (riconducibile proprio ai prossimi googlefonini). Parliamo della stessa scheda grafica dei Samsung Galaxy S21 (gli attuali top di gamma del produttore asiatico), a dimostrazione del fatto che il colosso di Mountain View non intende ‘risparmiarsi’ dal punto di vista delle prestazioni grafiche, che non avranno nulla di meno rispetto alla concorrenza.

Il Google Issue Tracker non dà dati più precisi relativamente alla frequenza della GPU, né tanto meno sul numero di core. I Samsung Galaxy S21, dal canto loro, presentano una versione con 14 core, anche se il chip è capace di supportarne fino a 24. Potrebbero non esserci paragoni, dal punto di vista delle prestazioni grafiche, tra i Google Pixel 6 ed i Pixel 5, che ricordiamo essere equipaggiati con la GPS Adreno 620. C’è un altro aspetto che preferiamo chiarire: la GPU Mali-G78 dei Google Pixel 6 sarà la stessa impiegata a bordo dei Samsung Galaxy S21, mentre ancora non sappiamo quali potrebbero essere le restanti componenti del SoC utilizzato da Big G. La piattaforma, fino a questo momento, è stata contrassegnata con la sigla ‘GS101’ e con il nome in codice ‘Whitechapel’.

Secondo una prima ricostruzione, in termini di potenza della CPU, le performance potrebbero essere paragonate a quelle dello Snapdragon 870 (una via di mezzo tra lo Snapdragon 865 e lo Snapdragon 888). I Google Pixel 6 saranno presentati il prossimo autunno, a cavallo tra ottobre e novembre (sembrano già promettere molto bene, anche per quanto riguarda il design, in rottura con il recente passato). Speriamo di potervi dare altre indicazioni quanto prima, restando a vostra disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda attraverso il box qui sotto.