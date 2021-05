Dovrebbe arrivare un nuovo aggiornamento WhatsApp, con il quale gli utenti avranno la possibilità di toccare con mano una sorta di emoji extra. Si tratta di un intervento interessante, che va analizzato più in profondità in vista dei prossimi rilasci da parte dei tecnici. Proviamo a capire in quale direzione stiamo andando, dopo aver approfondito nella giornata di ieri un upgrade automatico, grazie al quale da oggi 27 maggio tutti avranno la possibilità di velocizzare la riproduzione dei messaggi audio all’interno dell’app.

Segnali sul aggiornamento WhatsApp con nuova emoji

Quali sono le indicazioni emerse in queste ore? Come al solito, le anticipazioni sul nuovo aggiornamento WhatsApp ci arrivano da WABetaInfo, il massimo esperto al mondo sulle questioni legate alla nota app di messaggistica. A breve, per farvela breve, troverete tra le emoji disponibili anche la bandiera simbolo dei rifugiati. Sarà possibile riconoscerla grazie ad una particolare tonalità, a sua volta caratterizzata da un mix di arancione e giallo, cui potremo aggiungere una striscia nera orizzontale.

In un periodo storico del genere, la novità che verrà introdotta tramite l’aggiornamento WhatsApp assume più valore, in attesa di conoscere eventuali novità extra che possiamo associare alla versione 2.21.11.10 di WhatsApp Beta. Va detto che dopo aver introdotto i messaggi audio velocizzati, è altamente probabile che si debba attendere qualche mese per un nuovo rilascio di un certo peso. Questo, indipendentemente dal fatto che siate in possesso di n dispositivo Android o di un iPhone.

Staremo a vedere se, nel frattempo, ci saranno ulteriori aggiunte da integrare al prossimo aggiornamento WhatsApp, considerando il fatto che in passato gli sviluppatori ci hanno abituati a colpi di scena sotto questo punto di vista. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per saperne di più, a prescindere dal sistema operativo del vostro device.