Il Redmi Note 10 Pro 5G è stato ufficialmente presentato dal produttore cinese, caratterizzato da un design gradevole e da specifiche tecniche di un certo livello. Come riportato da ‘fonearena.com‘, il device include uno schermo LCD da 6.6 pollici con risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel) con frequenza di refresh rate a 120Hz, ed è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 1100 con scheda grafica ARM G77 MC9, 6/8GB di RAM LPDDR4X e 128/256GB di memoria interna UFS 3.1.

La fotocamera posteriore ha un sensore da 64MP (apertura f/1.79), un ultra-grandangolare da 8MP con angolo di visuale da 119° (apertura f/2.3) ed un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale, invece, presenta un sensore da 16MP. Il Redmi Note 10 Pro 5G presenta le connettività audio USB-C, la certificazione IP53, gli altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos e Hi-Res Audio. Presenti anche il supporto Dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 802.11ax, GPS con GLONASS, NFC 3.0 e USB-C. La batteria del Redmi Note 10 Pro 5G ha una capacità da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 67W. Le dimensioni sono pari a 163.3 x 75.9 × 8.9 mm, distribuite in un peso di 193 gr.

A bordo troviamo Android 11 con la MIUI 12.5. Il Redmi Note 10 Pro 5G può essere acquistato da oggi 27 maggio sul mercato cinese, e negli altri Paesi dal 1 giugno. Il device è disponibile nelle colorazioni verde, blu e bianco al prezzo di 1499 Yuan (pari a circa 190 euro) nel modello con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, di 1799 Yuan (pari a circa 230 euro) in quello con 8GB di RAM e 128GB di storage e di 1999 Yuan (pari a circa 255 euro) per la configurazione con 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Se avete qualche domanda da farci il bo dei commenti in basso è a vostra disposizione: saremo lieti di rispondervi al più presto possibile.