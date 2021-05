Ci sono diverse segnalazioni da parte di utenti, secondo cui dopo l’aggiornamento di questi giorni non sarebbe possibile velocizzare audio WhatsApp. Un presunto bug che, con ogni probabilità, ha una spiegazione più semplice di quanto si possa immaginare. Nella giornata di ieri, attraverso un articolo specifico, abbiamo esaminato le principali specifiche di un upgrade che, in realtà, alla fine è avvenuto solo lato server. Questo vuol dire che il pubblico non ha avuto la necessità di recarsi nello store di riferimento per scaricare la nuova versione dell’app.

Perché non funziona l’aggiornamento per velocizzare audio WhatsApp

Dunque, bisogna approcciare nel modo giusto la ricorrente domanda: “Perché non funziona l’aggiornamento per velocizzare audio WhatsApp?”. In realtà, se da un lato il classico messaggio vocale sia ormai pronto ad essere velocizzato, dando una bella mano a tutti coloro che tendono ad interfacciarsi con contatti non avari di parole in fase di registrazione, allo stesso tempo bisogna esaminare più da vicino specifici contesti nei quali non sarà possibile applicare la suddetta funzione.

Basti pensare alla circostanza in cui si ricevono messaggi inoltrati, senza dimenticare gli audio di altro tipo come i file mp3. Infine, non funziona l’aggiornamento automatico che consente di velocizzare audio WhatsApp qualora dovessero arrivare registrazioni condivise in chat da altre app. Si tratta di presupposti importanti dai quali partire, per evitare di commettere errori, in modo da essere sempre sul pezzo e comprendere per quale ragione non appaia il riquadro per passare dalla teoria alla pratica.

Staremo a vedere se ci sarà nel corso delle prossime settimane un aggiornamento per velocizzare audio WhatsApp in tre casi, visto che al momento questo plus non funziona in specifici contesti. Nel frattempo, occorre prendere atto delle limitazioni portate alla vostra attenzione oggi 27 maggio qui in Italia.