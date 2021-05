In questo giovedì 27 maggio non funziona il numero verde del reddito di cittadinanza, quello che consente di verificare il saldo delle propria carta in ogni momento in cui se ne abbia la necessità. L’anomalia e vistosa ma non è del tutto nuova, visto che già nel recente passato si sono verificate difficoltà di questo tipo. Il sito dedicato alla forma di aiuto prevista in Italia non sembrerebbe invece avere difficoltà, almeno per il momento.

Come si manifestano i problemi al numero verde abbinato al servizio del reddito di cittadinanza in questa giornata? Il recapito in questione risponde all’800.666.888. Chi nel primo pomeriggio odierno cerca di mettersi in contatto proprio con il servizio non riesce a farlo in alcun modo. Accade che la linea cada immediatamente dopo la digitazione del numero. A nulla valgono svariati tentativi, la risposta è sempre la stessa. Anche alcune prove effettuate in redazione hanno dato lo stesso esito negativo con l’impossibilità di accedere alle informazioni desiderate.

Cosa fare per conoscere il proprio saldo quando non funziona il numero verde del reddito di cittadinanza esattamente come in questa giornata? L’unica alternativa possibile, anche se un po’ scomoda per molti, è quella di recarsi presso uno sportello ATM delle Poste, inserire la carta in proprio possesso e dunque controllare lo stato delle proprie finanze. Purtroppo, per il momento, non ci sono feedback relativi alle anomalie odierne da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali responsabile della misura di aiuto alle famiglie e ai singoli con reddito basso o nullo. Magari la situazione potrebbe anche rientrare nel breve periodo ma al momento è possibile solo avanzare delle ipotesi, nulla di più. C’è solo da dire che in occasione di altri malfunzionamenti dello stesso tipo, il ritorno alla normalità del servizio è avvenuto in tempi non proprio brevi. Staremo a vedere invece cosa accadrà nel prosieguo di giornata.