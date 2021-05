La funzione ‘Riproduci qualcosa’, arrivata fine aprile per le smart TV, adesso è disponibile anche nell’app mobile di Netflix per dispositivi Android (l’opzione dovrebbe presto arrivare anche su iOS), così da consentire agli utenti più indecisi di non stressarsi troppo alla ricerca del contenuto giusto da guardare. Sarà capitato anche a voi, almeno una volta, di arrivare a casa stremati e di non aver voglia di perdere tempo nell’individuare il film o la serie TV da guardare: lasciate che sia Netflix a farlo al posto vostro. La piattaforma include film, serie TV, documentari e tanto altro: lasciate fare all’algoritmo integrato se proprio non sapete cosa gustarvi.

Come riportato da ‘engadget.com‘, gli utenti Android hanno iniziato subito ad accorgersi della presenza della funzione ‘Riproduci qualcosa’, ben visibile all’interno della barra di navigazione principale, sia per quanto riguarda gli account per i più piccoli per quelli per gli adulti (cosa che potrebbe tornare particolarmente utile nella riproduzione dei contenuti per i bambini). La funzione ‘Riproduci qualcosa’ per l’app mobile di Netflix pare essere identica rispetto a quella per smart TV: l’utente si affida alle cure dell’algoritmo per la riproduzione di un contenuto che rispecchi i propri gusti, a seconda di quanto da lui visto in passato. Nel caso in cui l’algoritmo sbagli al primo colpo, si potrà passare al contenuto successivo attraverso un altro tasto.

Al momento, la funzione ‘Riproduci qualcosa’ sta cominciando a diffondersi a livello globale, ma non sembra ancora essere disponibile nel territorio italiano. In ogni caso, vi consigliamo di aggiornare l’app all’ultima versione disponibile nel Play Store, e di controllare l’inserimento della funzione ‘Riproduci qualcosa’, che potrebbe verificarsi in qualsiasi momento. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.