Improvvisamente, nella serata di ieri, la modalità scura su Facebook è letteralmente scomparsa dall’app del social network. Della strana anomalia si sono accorti non pochi utenti, per lo più con dispositivo Android e anche nella nostra redazione lo specifico errore si è manifestato su un Samsung Galaxy Note 10 Lite. In pratica, all’improvviso e senza apparente motivo, proprio l’app in questione ha ripresentato il classico sfondo bianco, nonostante l’impostazione della dark mode per il profilo.

Come procedere se la modalità scura su Facebook non si presenta più in app neanche questa mattina, al risveglio? Le strade da percorrere sono almeno cinque, nel tentativo di ripristinare la dark mode come propria preferenza. La prima in assoluto è quella che ha funzionato nel nostro caso e forse anche la più rapida e indolore. Nel caso di dispositivo Android coinvolto basterà andare sul Play Store e aggiornare l’app social alla sua ultima versione, niente di più. Al riavvio dello strumento, questo dovrebbe avere già la modalità scura impostata come nei giorni scorsi e periodi precedenti. Lo stesso discorso dovrebbe valere anche per gli iPhone per i quali bisognerà fare ricorso invece all’App Store di Apple.

All’anomalia della modalità scura su Facebook scomparsa improvvisamente si potrà rimediare anche in altri 4 modi. Il primo tentativo prevede la chiusura dell’app, la sua rimozione dalle app recenti e la conseguente riapertura. In seconda battuta, si potrà provvedere a fare il logout dall’applicazione e quindi successivamente il login: ancora, sarebbe opportuno anche riavviare lo smartphone o infine, disinstallare proprio Facebook e reinstallarlo da zero.

Almeno una delle operazioni fin qui riportate dovrebbe funzionare per ripristinare la modalità scura su Facebook. Ad ogni modo sarà sempre utile verificare se la dovuta funzione è attiva, andando nel menù in alto a destra dell’app, poi scorrendo fino alla voce “Impostazioni e privacy” e ancora su “Modalità sfondo nero”. In quest’ultima scheda bisognerà scegliere la voce “Attiva”.