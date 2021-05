Alla fine quella di Lady Gaga in Friends: The Reunion si è rivelata l’unica partecipazione di peso di una celebrità nell’evento speciale di HBO Max: se gli altri ospiti sono passati piuttosto inosservati con interventi minuscoli, la Germanotta ha fatto ciò che le riesce meglio, cantare. E lo ha fatto insieme a Lisa Kudrow rispolverando un classico che non poteva mancare in quest’enorme operazione nostalgia: Gatto Rognoso.

Lady Gaga in Friends: The Reunion

I fan storici della serie la ricorderanno come la hit di maggior “successo” di Phoebe, che ottenne anche la realizzazione di un videoclip ufficiale nella trama: impossibile non includere Gatto Rognoso in uno show che celebra il successo e l’eredità della serie riportando per la prima volta in tv l’intero cast (qui la nostra recensione). Per farlo, si è scelto di mettere in scena un duetto tra la voce originale della canzone e quella della popstar premio Oscar: Lisa Kudrow e Lady Gaga si sono ritrovate sul divano arancione del Central Perk, la caffetteria dello show, ad imbracciare le loro chitarre acustiche e duettare sulle note della canzone non-sense di Phoebe.

Con Lady Gaga in Friends: The Reunion anche un coro gospel

Non sarà passato inosservato al pubblico della serie che l’ingresso di un coro gospel nel bel mezzo dell’esecuzione di Lisa Kudrow e Lady Gaga in Friends: The Reunion è una scelta ben precisa: si tratta di una citazione dell’episodio 17 della seconda stagione, quando il brano venne stravolto con un coro di voci nere da un produttore musicale determinato a incidere il brano di Phoebe.

Il messaggio di Lady Gaga in Friends: The Reunion

Giocando con la Kudrow su quale interpretazione fosse la migliore, Lady Gaga ha anche lanciato un messaggio che rivela la sua conoscenza della serie: “Grazie per essere stata, per tutti noi che guardavamo Friends… non so come dirlo ma… la persona ‘diversa’, quella che è davvero se stessa“. Un tema molto caro alla Germanotta, quello della diversità e dell’unicità individuale come valore da preservare e non nascondere.

