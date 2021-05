Da tempo è oramai risaputo che ci sarà la Champions League su Amazon, almeno nella misura di alcune partite (non tutte naturalmente) della tanto seguita competizione europea. L’acquisizione dei diritti è avvenuta nei mesi scorsi e ora ci si interroga, giustamente, sulla gratuità o meno del servizio. Proprio in queste ore il colosso tra gli e-commerce e oramai anche fornitore di innumerevoli servizi ha chiarito i dettagli dell’offerta calcistica. C’è da stare allegri in sostanza perché gli amanti dello sport del calcio potranno anche beneficiare del servizio senza un sovrapprezzo.

I diritti della Champions League su Amazon riguarderanno la prossima edizione del campionato (a partire da agosto prossimo) ma anche le due successive. In totale proprio Amazon garantirà la trasmissione di 16 delle partite più importanti del mercoledì. Si partirà con le fasi preliminari, poi gironi e ancora gli scontri diretti per arrivare alle semifinali. Al contrario, non saranno visibili attraverso lo specifico servizio le finali.

La buona notizia è che la Champions League su Amazon non comporterà dei costi aggiuntivi per coloro che utilizzano già Prime e magari visualizzano il gran numero di contenuti del servizio come film, serie tv, documentari e tanto altro ancora. Per poter godere delle già citate partite del mercoledì non sono stati previsti dei sovrapprezzi per la gioia dei tifosi di tutte le squadre italiane o anche europee. Va inoltre specificato che sempre incluso nel pacchetto di diritti conquistato da Amazon ci sono anche i march della Supercoppa Europea. Un plus aggiuntivo per chi del calcio non si perde neanche un incontro.

Il punto a segno della Champions League su Amazon nelle condizioni e modalità su elencate comporterà di certo un’ulteriore crescita della base abbonati per il grosso brand. Fino a questo momento gli amanti del calcio non avevano beneficiato di particolari offerte a loro dedicate ma la musica è decisamente cambiata ora.