Un terribile lutto sconvolge i nostri ricordi giovanili: Kevin Clark è morto a 32 anni. Molti non ricordano il suo nome ma tanti altri sanno bene che si tratta dell’attore che interpretava il batterista Freddy “Spazzy McGee” Jones nel film commedia del 2003 “School of Rock“. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per i suoi colleghi, per i fan del film ma anche per i suoi familiari visto che il giovane non è morto a causa di una malattia o di stravizi ma dopo essere stato investito da un veicolo mentre andava in bicicletta nel quartiere di Avondale, Chicago, Illinois.

Kevin Clark, 32 anni, è stato colpito da un’automobile ad un incrocio secondo quanto riportato per la prima volta dal quotidiano locale The Chicago Sun-Times. Sull’incidente stanno indagando gli investigatori dell’Area Cinque ma la sorella ha raccontato che Kevin Clark è morto semplicemente mentre tornava a casa in sella alla sua bici.

I vigili del fuoco di Chicago e l’ufficio del medico legale della contea di Cook hanno detto che i paramedici lo hanno trovato su Logan Boulevard e lo hanno portato all’Illinois Masonic Medical Center dove è stato dichiarato morto alle 2:04, un’ora dopo l’incidente, mentre l’autista del veicolo al momento sarebbe a piede libero.

Molti dei protagonisti che hanno condiviso con lui il set di “School of Rock” hanno condiviso tributi sui social media a cominciare dal 51enne Jack Black che i è detto addolorato dalla notizia: “Notizie devastanti. Kevin se n’è andato. Troppo presto. Bella anima. Così tanti bei ricordi”. A lui si è unita Rivkah Reyes, 28 anni, che interpretava la bassista Katie “Posh Spice”, che su Twitter ha scritto: “Non dimenticherò mai i tuoi abbracci, le tue risate e la gioia pura sul tuo viso quando ci siamo incontrati a Chicago”.

love you forever, spaz. i will never forget your hugs and your laugh and the sheer joy on your face when we’d run into each other in chicago. thank you for always showing up for me with that “big brother I never had” energy. pic.twitter.com/aIjYUBn1iS — rivkah reyes (@rivkahreyes) May 26, 2021

La madre di Kevin Clark si è detta sconvolta per quanto accaduto. Proprio nei giorni scorsi il figlio si era esibito con la sua nuova band ed era pronto a fare musica dopo quest’ultimo anno di stop e restrizioni, una vera e propria ingiustizia.